Crewe Alexandra - Macclesfield Town sahaya çıkıyor

Crewe Alexandra ve Macclesfield Town, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. 4 puanlı Crewe Alexandra 18. sırada bulunuyor, Macclesfield Town 2 puana sahip ve 23. sırada. Crewe Alexandra son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Macclesfield Town, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 389 kodlu maçı oynayanlar; Crewe Alexandra galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 3.30, Macclesfield Town galibiyet oranı 2.70. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Crewe Alexandra önceki hafta Burton Albion mücadelesinde 3-2 kazandı.

Macclesfield Town ise Morecambe karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Crewe Alexandra, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Crewe Alexandra, kendi sahasında 6 gol attı, 0 gol yedi.

Macclesfield Town, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Macclesfield Town 3 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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