Crewe Alexandra - Mansfield Town maçı heyecanı

Crewe Alexandra ve Mansfield Town, 30 Ekim 2018 Salı günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:45. 19 puanlı Crewe Alexandra 17. sırada bulunuyor, Mansfield Town 21 puana sahip ve 11. sırada. Ev sahibi Crewe Alexandra, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Mansfield Town, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 438 kodlu maçı oynayanlar; Crewe Alexandra galibiyet oranı 3.30, beraberlik oranı 3.10, Mansfield Town galibiyet oranı 1.75. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Crewe Alexandra önceki hafta Morecambe mücadelesinde 0-1 kazandı.

Mansfield Town ise Port Vale karşılaşmasında 0-4 kazandı.

Crewe Alexandra, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 2 gol yedi.

Mansfield Town ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 6 beraberlikle sahadan ayrıldı. Mansfield Town, 7 gol atarken 6 gol yedi.

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