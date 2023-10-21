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        Sıcaklıklar artıyor! İllerimizde hava durumu!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurtta yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Marmara'da kuvvetli rüzgara ilişkin uyarıda bulunuldu. Son tahminlere göre illerimizdeki sıcaklıklar şöyle olacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 07:32 Güncelleme: 21.10.2023 - 07:32
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        Sıcaklıklar artıyor! İllerimizde hava durumu!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Rüzgarın Marmara'da güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        SICAKLIK TÜM YURTTA ARTIYOR

        Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        MARMARA'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR

        Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 25, Parçalı ve az bulutlu.

        İSTANBUL: 25, Parçalı ve az bulutlu.

        İZMİR: 30, Parçalı ve az bulutlu.

        BURSA: 29, Az bulutlu açık.

        KOCAELİ: 30, Az bulutlu açık.

        SAKARYA: 30, Parçalı ve az bulutlu.

        EDİRNE: 31, Parçalı ve az bulutlu.

        A.KARAHİSAR: 26, Parçalı ve az bulutlu.

        DENİZLİ: 29, Parçalı ve az bulutlu.

        MANİSA: 29, Parçalı ve az bulutlu.

        ADANA: 30, Parçalı ve az bulutlu.

        ANTALYA: 27, Parçalı ve az bulutlu.

        HATAY: 30, Parçalı ve az bulutlu.

        MERSİN: 29, Parçalı ve az bulutlu.

        ESKİŞEHİR: 27, Parçalı ve az bulutlu.

        KONYA: 23, Parçalı ve az bulutlu.

        BOLU: 27, Parçalı ve az bulutlu.

        DÜZCE: 30, Parçalı ve az bulutlu.

        KASTAMONU: 25, Parçalı ve az bulutlu.

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        ZONGULDAK: 27, Parçalı ve az bulutlu.

        SAMSUN: 28, Parçalı ve az bulutlu.

        TRABZON: 24, Parçalı ve az bulutlu.

        KARS: 17, Parçalı bulutlu.

        ERZURUM: 16, Parçalı ve az bulutlu.

        MALATYA: 23, Parçalı ve az bulutlu.

        VAN: 16, Parçalı bulutlu.

        DİYARBAKIR: 26, Parçalı ve az bulutlu.

        GAZİANTEP: 26, Parçalı ve az bulutlu.

        SİİRT: 24, Parçalı ve az bulutlu.

        ŞANLIURFA: 27, Parçalı ve az bulutlu.

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