Criciuma - Goias maçı rakamları

Criciuma ve Goias, 02 Kasım 2018 Cuma günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 01:15. 41 puanlı Criciuma 14. sırada bulunuyor, Goias 53 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Criciuma, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Goias, geride kalan 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 998 kodlu maçı oynayanlar; Criciuma galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 2.70, Goias galibiyet oranı 2.40. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Criciuma önceki hafta Brasil De Pelotas mücadelesinde 3-2 yenildi.

Goias ise Oeste maçında 1-1 berabere kaldı.

Criciuma, evinde 6 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 14 gol yedi.

Goias, dış sahada 8 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Goias 25 kez gol sevinci yaşadı, 24 kez topu ağlarında gördü.

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