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        Haberler Spor Futbol Cristiano Ronaldo'dan bayram mesajı! - Futbol Haberleri

        Cristiano Ronaldo'dan bayram mesajı!

        Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından Müslüman aleminin Ramazan Bayramını kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2024 - 20:48 Güncelleme: 10.04.2024 - 20:48
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        Cristiano Ronaldo'dan bayram mesajı!
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        Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı mesajı paylaştı.

        Cristiano Ronaldo yaptığı paylaşımda, "Ramazan Bayramınız mübarek olsun! Bu özel günde hepinize neşe, huzur ve mutluluk diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Portekizli yıldız, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr forması giyiyor.

        39 yaşındaki yıldız, Al Nassr'da 56 maça çıktı ve 50 gol, 14 asist yaptı.

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