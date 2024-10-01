CRR Konser Salonu sezonu 5 Ekim'de açıyor

Dünyanın önde gelen genç kadın orkestra şeflerinden Nil Venditti, 2024-2025 sezonunda CRR Senfoni Orkestrası'nın Daimi Şefi olarak sekiz konserde dinleyiciyle buluşacak. İtalya'da doğup büyüyen Venditti, müzik hayatına burada adım attı ve Zürih Sanat Üniversitesi'nde viyolonsel ve orkestra şefliği eğitimini tamamladı. Genç yaşına rağmen Stuttgart Oda Orkestrası, Berlin Konzerthaus Orkestrası, BBC Senfoni Orkestrası, BBC Galler Ulusal Orkestrası, Hiroşima Senfoni Orkestrası gibi dünyanın önde gelen orkestralarıyla çalıştı. 2024-2025 sezonunda Royal Northern Sinfonia'nın Baş Konuk Şefi pozisyonunu da üstlenecek olan Venditti, dinamik ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

Nil Venditti CRR Senfoni Orkestrası 5 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00’de gerçekleşecek sezon açılış konserinde şef Nil Venditti yönetiminde dinleyiciyle buluşacak. Orkestra, usta piyanist Emre Şen’e eşlik edecek. Konserin ilk bölümünde, dünyaca ünlü salonlarda verdiği konserler ve kazandığı ödüllerle kendisinden övgüyle söz ettiren Emre Şen, piyano repertuvarının en sevilen yapıtlarından Sergei Rachmaninoff'un 2. Piyano Konçertosu'nu icra edecek. Rachmaninoff'un karanlık dönemlerinden çıkışını temsil eden bu konçerto, melodik zenginliği ve derin duygusal ifadeleriyle öne çıkıyor. Konserin ikinci yarısında ise CRR Senfoni Orkestrası, Johannes Brahms'ın 4. Senfoni'sini seslendirecek. Brahms'ın duygu yoğunluklu temaları ve yenilikçi biçim kullanımıyla Romantik dönemin en parlak örneklerinden biri olan eser, bestecinin senfonik biçimde verdiği son yapıtı olma niteliği taşıyor. Konser öncesi saat 19.00’da, Evrim Hikmet Öğüt moderatörlüğünde, Nil Venditti’nin konuk olacağı bir söyleşi gerçekleşecek.

Ekim ve Kasım Aylarında 25 Konserlik Müzik Şöleni CRR Konser Salonu Ekim ve Kasım aylarında toplam 25 konserle İstanbullu müzikseverlere zengin bir program sunuyor. Programda aralarında Concertgebouw Brass Ensemble, Goldmund Quartet, Pene Pati, Bruno Philippe, Joscho Stephan, Cristina Branco, Dhafer Youssef ve Lena Chamamyan gibi uluslararası alanda tanınmış sanatçı ve topluluklar yer alıyor. Konserler, klasik müzikten dünya müziğine, cazdan Türk müziğine uzanan geniş bir yelpazede gerçekleşecek. CRR’de Ekim Ayı

6 Ekim 2024, Pazar 20.00 – Turkish Chamber Orchestra & Choir Besteci ve orkestra şefi Betin Güneş yönetimindeki Turkish Chamber Orchestra & Choir, Broadway müzikallerinden Beethoven, Mozart ve Verdi'nin sevilen eserlerine uzanan bir repertuarla sahne alacak. Konserde, Güneş’in geleneksel müzik ve yenilikçi orkestra diliyle hayat bulan birçok eserinin yanı sıra "İstanbul’a Seyahat (Die Reise nach Istanbul)" adlı eserin dünya prömiyeri gerçekleştirilecek. Topluluk, farklı ülkelerden yetenekli müzisyenleri bir araya getirerek yerel ve evrensel müziği buluşturuyor.

10 Ekim 2024, Perşembe 20.00 – Naturalis Labor Dans Topluluğu Naturalis Labor Dans Topluluğu, tango dünyasının tanınmış isimleri arasından sekiz yıldız tango dansçısından oluşuyor. Usta dansçılar, Tango Spleen dörtlüsünün canlı müziği eşliğinde gerçekleştirecekleri “Tango Gala” gösterisi ile ilk kez Türkiye’de sahne alıyorlar. Topluluk, koreograf Luciano Padovani’nin 12 yıllık Teatro alla Scala tecrübesi ve dramaturjik buluşlarıyla tangoyu “gerçek ve otantik” bir şekilde sunma iddiasında. Naturalis Labor Dans Topluluğu, tango kasiklerinden Piazolla’ya uzanan bir repertuvarla dans severleri büyüleyecek.

11 Ekim 2024, Cuma 20.00 – CRR Türk Müziği Topluluğu "Tanpınar’ın Satır Aralarında Musıki" başlıklı konserde, şef Hakan Talu yönetimindeki CRR Türk Müziği Topluluğu, solistler Çiğdem Yarkın ve Gül Yazıcı eşliğinde Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerinde yer verdiği bestecilerin yapıtlarını seslendirecek. Edebiyat ve müziğin buluştuğu bu özel gece, hem edebiyat hem de klasik Türk müziği tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat. Tanpınar’ın eserlerinde müziği sadece atmosfer yaratmak için kullanmadığını, adeta bir müzikolog gibi analiz ettiğini ve hissiyatı okuyucusuna yansıttığını görürüz. İşte o eserler aynı duygularla sahneye taşınacak.

17 Ekim 2024, Perşembe 20.00 – Mirabassi & Zanchini Duo Klarnet virtüözü Gabriele Mirabassi ve akordeon ustası Simone Zanchini, "Kedi ve Tilki" adlı projeleriyle özgün bestelerden oluşan repertuvarlarıyla cazseverlere yenilikçi bir müzik deneyimi sunacaklar. İkilinin özgür ve önyargısız müzik anlayışı, klarnet ve akordeonun dinamik kapasitelerini tam anlamıyla sergiliyor. Repertuvarlarında sadece özgün bestelere yer veren Mirabassi ve Zanchini, dinleyiciyi keşif dolu bir yolculuğa davet ediyor. Konser öncesi saat 18.30’da, Murat Beşer moderatörlüğünde, Feridun Ertaşkan’ın konuk olacağı “Caz Sahnesinde Son Gelişmeler” başlıklı bir söyleşi gerçekleşecek.

18 Ekim 2024, Cuma 20.00 – Elif Çağlar & CRR Caz Orkestrası Son dönemin önde gelen caz vokallerinden Elif Çağlar, şef Nail Yavuzoğlu yönetimindeki CRR Caz Orkestrası eşliğinde sahne alacak. The Aaron Copland School of Music master programından ödülle mezun olan ilk Türk olan Çağlar, İngilizce bestelerden oluşan ilk caz vokal albümüyle dikkat çekmiştir. Konserde caz standartları ve özgün besteler yer alacak, İstanbullu caz dinleyicisine unutulmaz bir gece yaşatacak. Konser öncesi saat 18.30’da, sosyolog Orhan Tekelioğlu moderatörlüğünde, Nail Yavuzoğlu’nun konuk olacağı bir söyleşi gerçekleşecek.

19 Ekim 2024, Cumartesi 20.00 – CRR Senfoni Orkestrası CRR Senfoni Orkestrası, usta orkestra şefi Naci Özgüç yönetiminde Antonín Dvořák’ın eserlerinden oluşan bir programla dinleyicilerle buluşuyor. Konserin solisti ise jenerasyonunun önde gelen isimlerinden Fransız çellist Bruno Philippe. ARD, Tchaikovksy ve Feuermann Yarışmaları olmak üzere birçok prestijli yarışmada ödüllere layık görülen Philippe, dünya sahnelerinden sonra Türkiye’de vereceği bu ilk konserinde viyolonsel repertuvarının en önemli yapıtlarından Dvořák'ın Viyolonsel Konçertosu'nu seslendirecek. Bestecinin Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu 1892-1895 yılları arasında bestelediği Si Minör Viyolonsel Konçertosu melankoli yüklü ve bestecinin kişisel kayıplarını içeren bir anıt niteliğindedir. Konserde ayrıca Dvořák'ın 8. Senfoni'si icra edilecek, bu eser de bestecinin Çek halk müziğinden aldığı ilhamla neşeli ve iyimser bir atmosfer yaratır. Konser öncesi saat 18.30’da, müzikolog İlke Boran ile “Avrupa Çoksesli Müziğinde Ulusal Düşünce ve Antonin Dvořák” başlıklı bir söyleşi gerçekleşecek.

20 Ekim 2024, Pazar 20.00 – Joscho Stephan Trio Cazseverler için Ekim ayının en heyecan verici akşamlarından biri olan Joscho Stephan Trio, CRR Konser Salonu’nda sahne alacak. Efsanevi Django Richard’ın izinden giden ve Akustik Guitar Magazine tarafından çingene caz gitarının geleceği olarak öne çıkarılan Joscho Stephan, triosuyla birlikte otantik tonu, armonik inceliği ve nefes kesen solo teknikleriyle dinleyicilere unutulmaz bir gece sunacak. Uluslararası arenada büyük bir üne sahip olan Stephan, “Swinging Strings” ve “Guitar Heroes” gibi ödüllü albümleriyle dikkat çekmektedir. Konserde, çingene cazının çağdaş temsilcisi olarak bilinen trio, özgün icra tarzıyla müziğin derinliklerine doğru büyüleyici bir yolculuğa davet edecek.

24 Ekim 2024, Perşembe 20.00 – Volkan Öktem #7 Türkiye’nin önemli caz davulcularından Volkan Öktem, tamamı kendi bestelerinden oluşan ilk solo albümü "#7" ile CRR dinleyicisiyle buluşuyor. Albüm, sanatçının farklı temalardan oluşan beste anlayışını modern aranjmanlar ve çeşitli stillerle bir araya getiriyor. 37 yıllık müzik hayatı boyunca deneyimlediği farklı müzikal tarzların izlerini taşıyan Öktem, bu projede davul virtüözlüğünün yanı sıra besteci ve hikâye anlatıcısı kimliklerini de ortaya koyuyor. 25 Ekim 2024, Cuma 20.00 – Dhafer Youssef

Tunuslu ud virtüözü ve vokalist Dhafer Youssef, mistik ve çağdaş tınıları harmanlayan müziğiyle CRR sahnesinde olacak. Youssef, doğu ve batı müziğini birleştiren eşsiz tarzıyla dünya müziğinin önde gelen isimlerinden biri. Geleneksel sufi müziğini caz ve elektronik öğelerle birleştiren sanatçı, güçlü vokal yeteneği ve ud ustalığıyla dinleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak. Konser öncesi saat 18.30’da, sosyolog Orhan Tekelioğlu moderatörlüğünde müzisyen Güç Başar Gülle ile “Modal Müzikler, Ethno Jazz, Hibridite” başlıklı bir söyleşi gerçekleşecek.

26 Ekim 2024, Pazar 20.00 – Cristina Branco Tıpkı Amália Rodrigues'in bir şarkısının sözlerinde olduğu gibi "Fado'yu yaşıyan ve Fado ile nefes alan" Cristina Branco, Portekiz geleneksel müziğini hem kendi ülkesinin hem de dünyaca ünlü şairlerin metinleriyle buluşturarak Fado’ya yeni bir soluk katıyor. Son yıllarda Portekiz müziğinde çağdaş tınılara yönelen Branco, yeni albümü "Mãe" ("Anne") ile Türkiye’de ilk kez Cemal Reşit Konser Salonu’nda sahne alıyor. Yeni albümüyle ve 25 yılı aşan kariyerinden 18 albümündeki en sevilen şarkılarından oluşan bir repertuvarla İstanbullu hayranlarıyla buluşacak olan Cristina Branco İstanbullu dinleyiciyi esir alacak.

REKLAM 30 Ekim 2024, Çarşamba 20.00 – Goldmund Quartet Genç kuşağın önde gelen yaylı dörtlüleri arasında sayılan Goldmund Quartet, oda müziği tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşatacak. Klasik dönemden modern döneme uzanan geniş repertuvarları, eşsiz tınıları ve mükemmel uyumları ile fark yaratan ödüllü dörtlü Türkiye’de verecekleri ilk konserde Gerald Finzi, Aleksander Borodin ve Robert Schumann'ın eserlerini seslendirilecek. Konser öncesi saat 18.30’da, Feyzi Erçin moderatörlüğünde, Goldmund Quartet’in konuk olacağı bir söyleşi gerçekleşecek.

Sezon boyunca dünyaca ünlü sanatçıların ücretsiz vereceği masterclass’lar, fuaye söyleşileri, çok sevilen beş çayı konserleri ve “Genç Müzisyenlere Destek Programı” devam edecek. İstanbul’da bulunan üniversitelerin konservatuvar müzik bölümü 3., 4. ve yüksek lisans sınıflarında öğrenci olan gençlere CRR’nin fuaye alanında sahne alma imkânı sağlanıyor. Bir saatlik solo, duo, trio veya quartet performans repertuvarına sahip olan konservatuvarlılar, başvuru yapabilecekleri program sayesinde, hayranı oldukları sanatçıların eserlerinin yankılandığı salonda konser verme imkânı yakalayabilecekler. Katılma koşullarını sağlayan gençlere performanslarını gerçekleştirecekleri bir alan sunulurken bir yandan da maddi destek sağlanacak.