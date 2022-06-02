Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Dünya Futbolu
ABONE OL

CSKA Sofya'da teknik direktörlüğe Sasa Ilic getirildi

Bulgaristan'ın CSKA Sofya ekibi, Alan Pardew'den boşalan teknik direktörlük görevine Sasa Ilic'i getirdi

CSKA Sofya'da teknik direktörlüğe Sasa Ilic getirildi

CSKA Sofya Kulübü, 44 yaşındaki Sırp çalıştırıcı Ilic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Futbolculuk kariyerinde bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Ilic, antrenörlüğe Sırbistan Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde başlamıştı.

Eski Sırp milli futbolcu Ilic, geçen sezon ülkesinin Cukaricki ekibinde teknik direktörlük yapmıştı.

Pardew, 19 Mayıs'ta Botev'i konuk ettikleri lig karşılaşmasında CSKA Sofya taraftarlarının futbolculara karşı ırkçı hareketleri nedeniyle görevi bırakmıştı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu gidiyor mu? Axel Witsel bombası! - GS haberler
FUTBOL Kerem ve Witsel için son dakika!
Eren Elmalı transfere değil milli takıma odaklandı
FUTBOL Eren Elmalı milli takıma odaklandı
Cenk Özkaçar: "Uluslar Ligi’nde 6’da 6 yapmak istiyoruz"
FUTBOL "Uluslar Ligi’nde 6’da 6 istiyoruz"
Jorge Jesus, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi
FUTBOL Jorge Jesus Samandıra'da...
İspanya Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FUTBOL İspanya Portekiz maçı ne zaman?
Yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor 2022? TFF açıkladı: 2022-2023 transfer sezonu tarihleri
FUTBOL Transfer sezonu ne zaman başlıyor 2022?
Bandırmaspor - İstanbulspor play-off maçı nerede, saat kaçta oynanacak? Bandırmaspor - İstanbulspor PTT 1.lig maçı hangi kanalda yayınlanacak? - Spor Haberleri
FUTBOL Süper Lig'e son bilet
Türkiye - Faroe Adaları maçını Trustin Farrugia Cann yönetecek
FUTBOL Faroe Adaları maçını Cann yönetecek
Fenerbahçe'de son dakika! Jorge Jesus'a rüya kadro, gaza basıldı! - Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri
FUTBOL Jesus'a rüya kadro
Milli maç ne zaman, hangi gün? Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FUTBOL Milli maç ne zaman, hangi gün?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.