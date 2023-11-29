İşte CSO Ada Ankara'da aralık ayı etkinlikleri...

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI - İTALYA-TÜRKİYE DOSTLUK KONSERİ

1 ARALIK CUMA ANA SALON 20.00

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Çoksesli Korosu ile birlikte “Türkiye Cumhuriyet’inin 100.Yılı Onuruna” düzenlenen İtalya-Türkiye Dostluk Konseri’ne imza atıyor. Andrea Solinas’ın CSO’yu, Devlet Çoksesli Korosu’nu Burak Onur Erdem’in yöneteceği konserde İtalyan ekolünün en ünlü bestecisi Guiseppe Verdi’nin 7 ana bölümden oluşan ‘’Messa de Requiem’’ adlı eseri seslendirilecek. Soprano Simge Büyükedes, mezzo soprano Asude Karayavuztenor Luciano Ganci, solist olarak yer alacak. Konser 1 Aralık Cuma günü CSO Ada Ankara’da gerçekleşecek.

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ANKARA DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU - AĞIZLAR VE TAVIRLAR KONSERİ

1 ARALIK CUMA TARİHİ SALON 20.00

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, şef Necmi Kıran yönetiminde, “Ağızlar ve Tavırlar” adlı, tematik seri konserinde, Kırşehir, Kırıkkale ve Ankara illerimizin ağız ve tavır özelliklerini sergileyen özel repertuvarı ile 1 Aralık Cuma CSO Ada Ankara Tarihi Salon’da seyirci karşısına çıkacak. Koral ve solistik icranın harmanlandığı bu tematik konserde, koronun değerli solistleri Eyüp Görkem, Fatma Nur Akay, Gülderen Yavuz, Sıtkı Akın ve Yeter Tunç yer alırken İsmail Altunsaray konuk solist olarak katılacak.

SENFONİK ANADOLU ROCK BUKALEMUN KONSERİ

2 ARALIK CUMARTESİ ANA SALON 20.00

Bukalemun Projesi’nin ilk nüveleri 2015 yılının başlarında Çağ Erçağ ile Hakan Şensoy’un şef/solist olarak birlikte yapacakları bir konserin program seçimini tartışırken Hakan Şensoy’un “Biraz renk değiştirelim” sözü ile ikili tarafından şekillenmeye başlamıştır. Akabinde Şensoy, Nurkan Renda ile aklından geçenleri paylaşmış ve renk değişimi tamamlanmıştır. Bu güne değin yirminin üzerinde etkinlikte dinleyiciyle buluşan “Bukalemun Projesi” Cumhuriyetimizin kuruluşunun heyecenıyla bütünleşen konserini 2023 yılı içerisinde ardı ardına kaybettiğimiz “Süleyman Ferit Şensoy”, “Özkan Uğur” ve “Erkin Koray”ın değerli anılarına ithaf ediyor. Konser, 2 Aralık Cumartesi CSO Ada Ankara Ana Salon’da saat 20.00’de gerçekleşecek.

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SAMİDA KONSERİ

3 ARALIK PAZAR MAVİ SALON 20.00

2016 yılında Damla, Yudum ve Tamara Şahin kardeşler tarafından kurulan, Gürcü dilinde 3 kız kardeş anlamına gelen Samida; hem kendi eserleri hem de Samida'ya özgü düzenleme anlayışıyla yorumladıkları eserleri ile 3 Aralık Pazar günü CSO Ada Ankara Mavi Salon'da dinleyicisiyle buluşuyor. Programda, dinleyicilere farklı yörelere ait eserlerin polifonik yorumları ve günümüz eserlerinden özenle derlenen bir seçki sunulacak. Vokal performansların yanında Yudum Şahin'in Gürcü halk sazı panduri, Damla Şahin'in flüt, navtronik, salamuri ve Tamara Şahin'in keman ile renklendirdiği sahnede sanatçılara; bas gitar, davul, gitar, saksafon ve klarnet eşlik edecek.

*Biletler tükenmiştir.

CSO SANATÇILARI İLE PAZARTESİ KONSERLERİ: NOMADİC DUO “SINIRLARIN ÖTESİNDE”

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4 ARALIK PAZARTESİ MAVİ SALON 20.00

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın oda müziği konserlerinden ‘Sınırların Ötesi’nde vurgusunu yaptığı Nomadic Duo konseri, 4 Aralık Pazartesi CSO Ada Ankara Mavi Salon’da sanatseverlerle buluşacak. Konserde, Doğuş Ergin çello ve Ezgi Demirel piyano performanslarıyla sanatseverlerin huzurunda olacak.

DUYGU SOYLU “TAMAMEN DUYGUSAL”

5 ARALIK SALI MAVİ SALON 20.00

Duygu Soylu’nun müzik kariyeri boyunca kişisel defterine not aldığı ve sahnede söylemek istediği şarkılar, “Tamamen Duygusal” konser serisiyle farklı bir tatla müzikseverle buluşuyor. 5 Aralık Salı CSO ADA Ankara Mavi Salon’da dinleyicisiyle buluşacak konserde Soylu’ya yine Türkiye’nin saygın müzisyenleri eşlik edecek.

BİR SAZDAN BİR SÖZDEN

7 ARALIK PERŞEMBE MAVİ SALON 20.00

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Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu şarkıların nağmeleri, saz eserlerinin büyülü dünyasıyla buluşuyor. Klasik Türk Müziği’nde önemli bir yere sahip olan saz musikimizin nadide örneklerinin, ses sanatçısı Özgür Ulaş Doğanoğlu’nun seslendireceği şarkılarla bütünleşeceği “Bir Sazdan, Bir Sözden” konseri, Ankaralı sanatseverleri duygu dolu bir yolculuğa çıkartacak. Reşat Aysu’dan Sadettin Kaynak’a, Göksel Baktagir’den Selahattin Pınar’a dek uzanan geniş ve seçkin bir repertuvarla izleyicilerin karşısına çıkacak olan sanatçıya, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun saz sanatçıları eşlik edecek.

THE BEATLES MEETS JAZZ

8 ARALIK CUMA MAVİ SALON 20.00

Dünya müzik tarihine damgasını vurmuş efsanevi İngiliz rock grubu The Beatles'ın en iyi şarkılarının özgün aranjmanlarla, genç caz vokalisti Meriç Çalışan ve Rustam Rahmedov caz trio tarafından seslendirildiği proje 8 Aralık Cuma CSO Ada Ankara Mavi Salon’da dinleyiciyle buluşuyor.

*Biletler tükenmiştir.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI – ŞEF ERKKI LASONPALO VE SOLİST ROMAN ORTEGA QUERO KONSERİ

8 ARALIK CUMA 20.00 ANA SALON

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na 8 Aralık’ta şef Erkki Lasonpalo ve obua performansları ile göz dolduran Ramon Ortega Quero konuk oluyor. CSO Ada Ankara’da gerçekleşecek konserde; müziği Finlandiya’nın ulusal kimliğinde etkin bir rol oynamış besteci Jean Sibelius’un Karelia Suit, Op. 11 adlı eseri; Bohuslav Martinu’nun Çek Cumhuriyeti’ne gelen komünist düzenden sonra Avusturalya’ya yerleşen Çek obua sanatçısı Jiří Tancibudek için bestelediği Obua Konçertosu H.353, Vasili Kalinnikov’un öğretmeni Semyon Kruglikov’a adadığı ilk senfonisi Senfoni No. 1, Sol minör adlı eserler seslendirilecek.

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LE TRİO JOUBRAN

9 ARALIK CUMARTESİ ANA SALON 20.00

Filistin müziğini dünyaya tanıtan ud üçlüsü Le Trio Joubran, 9 Aralık Cumartesi akşamı CSO Ada Ankara’da müzikseverlerin karşısına çıkacak. Filistinli olan Samir, Wissam ve Adnan Joubran kardeşlerden oluşan Le Trio Joubran geleneksel Filistin müziğini ud ile icra ediyor. Dünya basınında haklarında çıkan övgü dolu yazılarla tanınan Jourban kardeşler, enstrümanlarını tek bir ses gibi büyüleyici biçimde çalıyor. Ud ve Arap lavtasının en büyük virtüözlerinden biri olarak gösterilen Jourban kardeşler enstrümanlarını kendi ruhlarının sesi ve bedenlerinin çarpan kalbi olarak ifade ediyor. Paris Olympia’dan New York Carnegie Hall’a uzanan farklı konser salonlarında binlerce kişiye konser veren, ülkemizde de çok sevilen Le Trio Joubran 9 Aralık’ta CSO Ada Ankara’da.

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CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI ‘ İGOR STRAVİNSKİ: BİR ASKERİN ÖYKÜSÜ 2’

9 ARALIK PAZARTESİ MAVİ SALON 20.00

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Şef Cemi’i Can Deliorman ve solist Ali Seçkiner Alıcı’nın anlatıcı olarak yer aldığı ‘İgor Stravinski: Bir Askerin Öyküsü’ programı ile 9 Aralık 2023 Pazartesi CSO Ada Ankara Mavi Salon’da dinleyicilerle buluşacak.

CSO SANATÇILARI İLE PAZARTESİ KONSERLERİ: ORKESTRA AKADEMİK BAŞKENT ORTAK KONSERİ

11 ARALIK PAZARTESİ 20.00 MAVİ SALON

CSO Ada Ankara Mavi Salon’da gerçekleşen CSO Sanatçıları ile Pazartesi Konserleri serisi; 11 Aralık’ta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Orkestra Akademik Başkent’in ortak konserine yer veriyor. Viyolonsel sanatçısı Yiğit Köklü Tan’ın solist olarak katılacağı konserde S. Bach Brandenburg Concerto no.3, Carl Philipp Emanuel Bach La Majör Çello Konçertosu, G.B. Sammartini Senfoni JC32 ve JC39 eserleri seslendirilecek.

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AYŞEGÜL ALDİNÇ KONSERİ

12 ARALIK SALI MAVİ SALON 20.00

Müzik kariyerindeki başarıları ve birçok hit şarkısıyla, Türkçe pop’un en sevilen isimlerinden biri olan Ayşegül Aldinç, kariyerinin en sevilen şarkılarıyla 12 Aralık Salı günü CSO Ada Ankara’da...

*Biletler tükenmiştir.

BİR ALZHEİMER'IN ANILARI “BANA BİR AKIL LAZIM”

14 ARALIK PERŞEMBE MAVİ SALON 20.00

14 Aralık Perşembe CSO Ada Ankara Mavi Salon’da sahneye konacak olan ‘Bir Alzheimer’in Anıları’ oyununda oyuncu Mustafa Kırantepe başkarakter olan ‘Mustafa’ya hayat vermektedir. Mustafa kırklı yaşlardadır. Yıllar önce ilk kez göğüsten yukarı çekilmiş bir fotoğrafından gördüğü babasına benzemektedir. Bir fotoğraf insanın hayatını ne kadar değiştirebilir? Mustafa bunu sorgular halde bulur kendini. ‘Bir Alzheimer’in Anıları’ Ankaralı seyircisi ile buluşmak için gün sayıyor.

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TÜRK DÜNYASI MÜZİK VE HALK DANSLARI TOPLULUĞU – GÖNÜL COĞRAFYAMIZDAN

14 ARALIK PERŞEMBE TARİHİ SALON 20.00

Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu, “Gönül Coğrafyamız”diye adlandırdığı Türk Dünyası coğrafyasının her köşesinden hazırlanmış bir müzik ziyafetini izleyicilere sunacak. Topluluğun orkestrası ve ses sanatçıları tarafından sahnelenecek seçkin konser, 14 Aralık 2023 günü saat 20.00’da CSO Ada Ankara Tarihi Salon’da gerçekleşecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI – ŞEF CEMİ’İ CAN DELİORMAN VE SOLİST SOYOUNG YOON

15 ARALIK CUMA ANA SALON 20.00

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası; 15 Aralık’ta, şef Cemi’i Can Deliorman yönetiminde, disiplinli müzikalitesi ile büyük beğeni toplayan kemancılardan Soyoung Yoon’a eşlik edecek. CSO Ada Akara Ana Salon’da gerçekleşecek konserde; Johannes Brahms’ın ünlü keman virtüözü Joseph Joanhim’in de tavsiyeleriyle ortaya koyduğu Keman Konçertosu; Op. 77, Re Majör adlı eseri, Ferit Tüzün’ün konusu Erzincan dolaylarından nakledilen bir halk hikayesine dayanan, Akbank’ın 25. Kuruluş Yılı adına Tüzün’e sipariş edilmesi üzerine bestelediği Çayda Çıra Bale Süiti, Ulvi Cemal Erkin’in TRT’den gelen sipariş üzerine büyük orkestra için bestelediği son senfonisi Senfonik Bölüm’ü, Ahmed Adnan Saygun’un 1975’de bestelediği, ilk kez 1977 yılında Hikmet Şimşek yönetiminde seslendirilen Ayin Raksı adlı eseri, Kamran İnce’nin Kızılötesi ve Mahir Çetiz’in Uyurgezer eserleri de seslendirilecek.

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ANKARA DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU - TÜRKÜLER NE DER?

15 ARALIK CUMA TARİHİ SALON 20.00

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, 15 Aralık Cuma günü CSO Ada Ankara Tarihi Salon’da saat 20.00’de başlayacak olan konserini, bazen coşturan bazen düşündüren, bazen ağlatan, bazen de güldüren türkülerimize onların bizlere anlatmak istediklerine ayırıyor. “Türkülerin bize diyeceği o kadar çok şey var ki” düşüncesiyle yola çıkan konserde şef Mehmet Özbek’in yanı sıra Ayten Ekin Uluğ, Eyüp Görkem, Hasan Öztürk, Nahide Saygün Akkal, Nilgün Kızılcı, Sıtkı Akın solist olarak yer alacak.

CENGİZ ÖZKAN İLE AŞIK VEYSEL TÜRKÜLERİ

16 ARALIK CUMARTESİ ANA SALON 20.00

Türk Halk Müziği’nin usta ismi Cengiz Özkan, Aşık Veysel türkülerini 16 Aralık Cumartesi günü CSO Ada Ankara Ana Salon’da seslendirecek. Cengiz Özkan’ın bağlama ve vokal, Cebrail Kalın’ın bağlama, Murat Toraman’ın kaval, Salih Göktuğ Çelik’ın kabak kemane ve Şeyhmus Fidan’ın gitar performansıyla yer alacak konser için özel bir repertuvar oluşturuldu.

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VİVALDİ İLE MEVSİMLER ANLATIMLI ÇOCUK KONSERİ

16 ARALIK CUMARTESİ ANA SALON 20.00

Müziğin eşsiz gücüyle bizlere 300 yıl öncesinden seslenen ünlü besteci Vivaldi ve onun ünlü keman konçertosu Dört Mevsim, CSO Ada Ankara sahnesinde minik dinleyicileri sıra dışı ve eğlenceli bir yolculuğa davet ediyor.

*Biletler tükenmiştir.

VUSLAT: HZ. MEVLANA’NIN VUSLATININ 750. YILI

18 ARALIK PAZARTESİ ANA SALON 20.00

Hz. Mevlananın Vuslatının 750. Yılı nedeniyle gerçekleşecek ‘Nây-i Osman Dede Hicaz Mevlevi Âyin-i Şerîfi’ sanat yönetmeni Ufuk Yürüç eşliğinde 18 Aralık Pazartesi CSO Ada Ankara Ana Salon’da Ankaralılarla buluşacak.

GÖKÇE BAHADIR VE EMİR ERSOY ORKESTRASI

19 ARALIK SALI ANA SALON 20.00

Sanatçılar Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, geçtiğimiz sezon verdikleri ilk konserleri sonrası yoğun istek üzerine 19 Aralık’ta CSO Ada Ankara’ya tekrar konuk oluyor. 70’lerden günümüze hafızalarda yer etmiş şarkılara yaptıkları yeni akustik düzenlemelerden oluşan bir repertuvar hazırlayan Bahadır ve Ersoy çifti, seyircilere müzikal sürprizlerle dolu bir gece yaşatacak. 19 Aralık’ta CSO Ada Ankara’da gerçekleşecek konserde solist performansı ile Gökçe Bahadır ve piyanosu ile sahnede yerini alacak olan Emir Ersoy’a, çelloda Selin Nardemir, perküsyon/vokallerde Aleiksi Riveracontreras, davulda Burak Durman ve kontrbasta Caner Üstündağ eşlik edecek.

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TAŞRA ÜÇLEMESİ CAZ PROJESİ

19 ARALIK SALI MAVİ SALON 20.00

Besteci Yiğit Özatalay, saksafon sanatçısı Barış Ertürk, davul sanatçısı Mustafa Kemal Emirel; dünyanın en saygın yönetmenlerinden biri olan Altın Palmiye sahibi Nuri Bilge Ceylan'ın “Kasaba”, “Mayıs Sıkıntısı” ve “Uzak” adı verilen ilk üç filmi “Taşra Üçlemesi”den yola çıkarak özel bir proje ile cazseverlerle buluşuyor. Proje kapsamında bu üç filmden seçilen on bir sahne üzerine bestelenen caz parçaları seslendirilip; seçilen sahneler sinema perdesinden izleyicilere gösterilecek. Bu özel proje, 19 Aralık’ta CSO Ada Ankara Mavi Salon'da sanatseverlerle buluşacak.

ANADOLU NEFESLİ BEŞLİSİ DEL MUNDO “DÜNYA TURU”

20 ARALIK ÇARŞAMBA MAVİ SALON 20.00

Cem Önertürk (flüt), Ufuk Soygürbüz (obua), Kıvanç Fındıklı (klarnet), Ozan Evruk (fagot), Hüseyin Uçar’dan (korno) oluşan Anadolu Nefesli Beşlisi, “Del Mundo” isimli projesi ile dinleyicileri müzik repertuvarının en sevilen üfleme beşli eserleri ile dünya turuna çıkarıyor. Macaristan sokaklarından, Arjantin sahillerine, Fransa’nın özel tınılarından, Anadolu’nun dört bir köşesine işlemiş eşsiz ezgilerine ve balkan müziğinin kendine ait müziklerinden oluşturulmuş benzersiz repertuvarı ile dinleyicileri dünya müziği ile buluşturan beşli, 20 Aralık Çarşamba CSO Ada Ankara Mavi Salon’da seyircisine müzik şöleni yaşatacak.

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ÜÇ BÜYÜKLER KONSERİ

21 ARALIK PERŞEMBE ANA SALON 20.00

Barış Manço, Cem Karaca ve Tanju Okan şarkılarından oluşan, “Üç Büyükler” Konseri, Teyfik Rodos’un etkileyici yorumu, Zafer Çebi ve Orkestrası eşliğinde ve Kürşat Başar’ın anlatımıyla 21 Aralık Perşembe CSO Ada Ankara Ana Salon’da seyircilerle buluşuyor. Nostalji rüzgarının eseceği konseri kaçırmayın.

ANKARA DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU – “SÖZLERİN NEFESİ:YÜZYILIN ŞİİRLERİ VE ŞARKILARI”

21 ARALIK PERŞEMBE MAVİ SALON 20.00

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu; “Sözlerin Nefesi: Yüzyılın Şiirleri ve Şarkıları” konserinde Türk Edebiyatının en önemli şairlerinin şiirlerinden oluşan programında aşka, sevgiye, ayrılığa ve hüzne ilham kaynağı olmuş hikayelere ve şiirlere yer veriyor. 21 Aralık Perşembe CSO Ada Ankara Mavi Salon’da seyirciyle buluşacak bu duygu yüklü konserde; Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu”nun değerli sazları Haluk Derinöz ve Suat Kılıç’a eşlik edecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI “İSMET İNÖNÜ’YÜ ANMA KONSERİ” – ŞEF GÜRER AYKAL SOLİST DANIEL MULLER – SCHOTT

22 ARALIK CUMA 20.00 ANA SALON

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın 22 Aralık Cuma günü CSO Ada Ankara Ana Salon’da gerçekleşecek, İsmet İnönü’yü Anma Konseri’nde; duayen şef Gürer Aykal yönetimindeki orkestra dünyaca ünlü viyolonsel sanatçısı Daniel Müller-Schott’a eşlik edecek. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın viyolonsel sanatçılarından Edip Tezer'den viyolonsel dersi alan İsmet İnönü’nün anısına; Antonín Dvořák’ın ünlü Çek viyolonselcisi Hanuş Vihan'a ithaf ettiği eseri Viyolonsel Konçertosu Op.104, Si minör seslendirilecek. Konserde ayrıca Tchaikovsky’nin 1876 sonbaharında Bayreuth'a yaptığı ziyaret sırasında üç haftadan kısa bir süre içinde bestelediği ve arkadaşı aynı zamanda eski öğrencisi Sergei Taneyev'e ithaf ettiği, Dante’nin İlahi Komedyası’ndan etkilenerek ortaya koyduğu eseri Francesca da Rimini Op.32 eseri yer alıyor.

TÜRK VALSLERİ

23 ARALIK CUMARTESİ ANA SALON 20.00

Cihat Aşkın’ın keman, Burcu Hancı’nın soprono, Oğuzhan Balcı’nın şef olarak yer aldığı Ancyra Ensemble, Türk Valsleri konseri ile 23 Aralık Cumartesi günü CSO Ada Ankara Ana Salon’da dinleyiciyle buluşuyor. Cihat Aşkın, Türk Valsleri‘ni şu şekilde ifade ediyor: “İtalyan maestro’nun yönetimindeki bando, İstanbul’un meydanlarında çalmaya başlar. Güzel melodiler şehrin her tarafında yansımaya devam ederken bu duruma içten içe üzülen kıymetli Türk bestekârlarından Dede Efendi cesaretle ortaya çıkarak bir iddia ile ‘bunu ben de yaparım’ der ve bir çırpıda ‘Yine Bir Gülnihal’ isimli valsi besteler. Bu vals, dünyayı kasıp kavuran Viyana valslerinin yanında romantik ilk Türk valsi olma özelliği taşır. Daha sonra diğer bestekârlar onu takip ederler. Sonraları ise tıpkı diğer danslar gibi Türk valsleri de yeni toplumun içinde yer almaya başlar. Cumhuriyet devrinden sonra hızla artan balolarda söylenen ve çalınan valsler, Yeşilçam filmleri ile 20. yüzyıla doğru nostaljik melodileri bize aktarıyor.”

BARBAROS İLE SENFONİK YILBAŞI ÖZEL KONSERİ

24 ARALIK PAZAR ANA SALON 20.00

Barbaros İle Senfonik Yılbaşı Özel Konseri; Orhan Şallıel yönetimindeki senfoni orkestrası ile birlikte 24 Aralık’ta CSO Ada Ankara’da! Kariyeri boyunca pop, caz ve klasik müziğe kadar farklı tür ve dillerdeki repertuvarıyla sunduğu sahne performansları yanında, çeşitli müzikallerde de başrol oynayan, ülkemizin başarılı seslerinden Barbaros, Senfonik Yılbaşı Özel Konseri için Sinatra şarkılarından dünya müzikallerine, Türk Müziğinin ustalarının en sevilen kült şarkılarından İtalyanca şarkılara, şansonlardan Türk tangolarına kadar hazırladığı geniş repertuvarı senfonik düzenlemeleri ile seslendirecek.

CSO SANATÇILARI İLE PAZARTESİ KONSERLERİ “ÇELLO QUARTET”

25 ARALIK 20.00 MAVİ SALON

CSO Sanatçıları ile Pazartesi Konserleri kapsamında “Çello Quartet” 25 Aralık’ta CSO Ada Ankara Mavi Salonda dinleyici ile buluşacak. Sinem Karasu, Gözde Çerçi Güneş, Yusuf Çelik, Hakan Hürkan Şahin çello performansları ile yer alacağı programda; Wilhelm Fitzenhagen, Richard Wagner, Necdet Levent, Gabriel Faure ve Josef Werner gibi ünlü bestecilerin eserleri seslendirilecek.

ANKARA DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU - KIZILCAGÜN’ÜN TÜRKÜSÜ

27 ARALIK ÇARŞAMBA ANA SALON 20.00

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında, kuruluşun dört yıl öncesi 27 Aralık 1919 tarihli son Kızılca Gün iradesinin hayat bulduğu özel günün anısına, “Kızılcagün’ün Türküsü” projesi ile sanatseverle buluşuyor. Ankara Seymenler Kulübü Derneği seymenlerinin oyunları eşliğinde, koro-solo icralı 27 Aralık Çarşamba CSO Ada Ankara’da gerçekleşecek şef Necmi Kıran yönetimindeki konserin birinci bölümünde, koronun solistlerinden Eyüp Görkem, Nahide Saygün Akkal, Pelin Karakuş, Sıtkı Akın ve Yıldız Çam Özdemir’in performansları yer alıyor. Konserin ikinci bölümünde ise Türk Halk Müziğimizin usta yorumcusu Gülşen Kutlu sahnede olacak.

ANKARA DEVLET TÜRK MÜZİĞİ KOROSU - SARI ZEYBEK ANKARA’DA

27 ARALIK ÇARŞAMBA TARİHİ SALON 20.00

Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 104. Yıldönümü Münasebetiyle, 27 Aralık Çarşamba günü Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun ses ve saz sanatçıları, Şef Özgür Ulaş Doğanoğlu yönetiminde, günün anlam ve önemini coşkuyla yansıtan seçkin bir repertuvarla CSO Ada Ankara Tarihi Salon’da Ankaralı sanatseverlerin karşısında olacak.

ÇOCUKLAR İÇİN FINDIKKIRAN RÜYASI

30 ARALIK CUMARTESİ MAVİ SALON 15.00

CSO Ada Ankara Çocuk Etkinlikleri Serisi, 30 Aralık’ta çocukları dünyaca ünlü fındıkkıran balesinin hikayesi ile tanıştırıyor.