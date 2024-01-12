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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar CSO Ada Ankara sanatla dolu

        CSO Ada Ankara sanatla dolu

        Başkent'in kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, 15 - 21 Ocak tarihleri arasında renkli programıyla sanatseverlerle buluşuyor. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 11:28 Güncelleme: 12.01.2024 - 11:28
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        CSO Ada Ankara sanatla dolu
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        CSO SANATÇILARI İLE PAZARTESİ KONSERLERİ : CSO-OAB ORTAK KONSERİ ‘ÇELLO TANGO’

        15 OCAK-20:00-MAVİ SALON

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        CSO Sanatçıları ile Pazartesi Konserleri serisi 15 Ocak’ta Orkestra Akademik Başkent ile ortak konserinde tango ile sanatseverlerle buluşacak. CSO Ada Ankara Mavi Salonda gerçekleşecek 'Çello Tango' konserinde, viyolonsel sanatçısı Onur Şenler sahne alacak. Programda Joseph de Bologne’in ‘Gizli Aşık’ Uvertürü, Onur Şenler'in Viyolonsel ve Yaylı Orkestra için Tango Uyarlamaları, Franz Joseph Haydn Senfoni No. 63 ‘Hürrem’ eserleri seslendirilecek.

        MUHLİS BERBEROĞLU VE ERKUT ÖZKAN

        16 OCAK-20:00-MAVİ SALON

        Muhlis Berberoğlu ve Erkut Özkan, Anadolu kültürünü en yalın haliyle yansıtan türkülerimiz ile 16 Ocak Salı akşamı saat 20:00'de CSO Ada Ankara’da dinleyicileriyle buluşacak. Türkülerin geleneksel formunu bozmadan modern düzenlemelerle buluşturan sanatçılar, konserde dinleyenleri Anadolu coğrafyasında bir gezintiye çıkaracak.

        NİLİPEK.

        17 OCAK-20:00-MAVİ SALON

        Alternatif müzik sahnelerinin öne çıkan isimlerinden Nilipek. 17 Ocak Çarşamba akşamı saat 20:00'de CSO Ada Ankara’da sahnede olacak. Nilipek., akustik poptan alternatif rock’a kadar birçok müzik türüne sahnesinde yer veriyor. Ayrıca performansında kendi hikayelerini ortak duygularla harmanlayarak oluşturduğu müzikal bir deneyim vadediyor.

        IRAZ YILDIZ ‘MİNİMAL’

        18 OCAK-20:00-MAVİ SALON

        Piyanist Iraz Yıldız, ‘Minimal’ adını taşıyan yeni projesiyle 18 Ocak Perşembe günü ilk kez CSO Ada Ankara’ya konuk oluyor. Konserde Iraz Yıldız, klasik müzik, crossover ve film müzikleri gibi çeşitli alanlarda dünya çapında ün kazanmış bestecilerin minimal anlayışla yazılmış eserlerini kendi özgün müzikal yaklaşımıyla birleştirerek dinleyicilerle buluşturacak.

        CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI - PUCCINI’NİN ÖLÜMÜNÜN 100. YILDÖNÜMÜ ÖZEL KONSERİ

        19 OCAK-20:00-ANA SALON

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        Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İtalya Büyükelçiliği iş birliğiyle Puccini’nin Ölümünün 100. Yıldönümünde ünlü besteciyi özel bir konser ile anıyor. Şef Andrea Solinas yönetimindeki orkestra ve koro şefi Elnara Kerimova’nın yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu, Gianluca Terranova ve Sergio Vitale'nin solistliğinde, Puccini’nin öne çıkan operalarından unutulmaz eserlere hayat verecek.

        AYŞE SİCİMOĞLU QUARTET

        19 OCAK-20:00-MAVİ SALON

        Ayşe Sicimoğlu Quartet, geniş ve renkli repertuvarıyla 19 Ocak Cuma akşamı saat 20:00'de CSO Ada Ankara’da dinleyicilerini zaman tüneline çıkarmaya hazırlanıyor.

        ÜSTÂDLARIN İZİNDEN / HİSARLI AHMET (İNEGÖLLÜOĞLU)

        19 OCAK – 20:00 – TARİHİ SALON

        Şef Necmi Kıran yönetimindeki Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu ve solistlerinin Kütahya türkülerinin kaynak ismi Hisarlı Ahmet’in eserlerinden oluşan konseri 19 Ocak tarihinde CSO Ada Ankara Tarihi Salonda gerçekleşecek.

        Detaylı bilgi için; ‘csoadaankara.ktb.gov.tr’ adresini ziyaret edebilirsiniz.

        Biletler; ‘biletinial.com’ adresi, ‘SanatCepte’ uygulaması ve CSO ADA ANKARA Biletinial gişesinden temin edilebilir.

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        #CSO Ada Ankara
        #Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
        #konser
        #etkinlik
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