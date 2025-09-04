Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Çubuk Turşu ve Kültür Festivali başladı | Son dakika haberleri

        17. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali başladı

        Ankara'nın Çubuk ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen "Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali" başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2025 - 18:52 Güncelleme: 04.09.2025 - 18:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çubuk Turşu ve Kültür Festivali başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen "17. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali" başladı. Çubuk Belediyesi'nce düzenlenen festivalin Çubukabad Parkı'ndaki açılışında, Bosna Hersek, Romanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya ve Polonya'dan gelen halk dansları ekipleri sahne aldı.

        Yöresel kıyafetli dansçıların gösterisi beğeni topladı. Turşu kurma yarışmasında katılımcılar, geleneksel yöntemlerle en güzel turşuyu kurmak için hünerlerini sergiledi. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda Rusya ekibi birinci oldu. Turşu yeme yarışmasında da eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.

        .png
        .png

        Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yaptığı konuşmada, festivalin ilçenin tanıtımı için büyük önem taşıdığını söyledi. Çubuk turşusunun coğrafi işaretli olduğunu vurgulayan Demirbaş, "Festivalimiz, hem ilçemizi tanıtıyor hem de kültürler arasında dostluk köprüleri kuruyor" dedi.

        .png
        .png

        Türkiye Aşçılar Federasyonu üyesi Filiz Erdoğmuş da yarışmanın festivalin ruhunu yansıttığını belirterek, Çubuk'un coğrafi işaretli ürünlerini tanıtmaya çalıştıklarını ifade etti.

        .png
        .png

        Turşuculardan Satı Özkan ise yabancı misafirlere turşu kurmayı öğrettiklerini anlattı. Dürdane Koç da Çubuk'un doğal toprağı ve suyunun turşuya lezzet kattığını belirtti.

        Festival, 7 Eylül'e kadar sürecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #ankara haberleri
        #çubuk turşu ve kültür festivali
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Macron ile Zelenskiy açıklamalarda bulundu
        Macron ile Zelenskiy açıklamalarda bulundu
        4 ilçede kongreler durduruldu
        4 ilçede kongreler durduruldu
        Gürcistan'da 11'ler belli oldu!
        Gürcistan'da 11'ler belli oldu!
        İtalyan moda devinden üzücü haber
        İtalyan moda devinden üzücü haber
        Beşiktaş'ta Muçi hareketliliği!
        Beşiktaş'ta Muçi hareketliliği!
        Dikkat: Yeni bir erkek türü keşfedildi
        Dikkat: Yeni bir erkek türü keşfedildi
        Boşandılar
        Boşandılar
        70 milyon yıllık fosilde şaşırtan keşif! Dinozorları kolayca alt edebilmiş
        70 milyon yıllık fosilde şaşırtan keşif! Dinozorları kolayca alt edebilmiş
        "İsveç maçı hedeflerimiz için çok önemli!"
        "İsveç maçı hedeflerimiz için çok önemli!"
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        Portekiz'deki füniküler faciasında can kaybı yükseldi
        Portekiz'deki füniküler faciasında can kaybı yükseldi
        R.Madrid'in stoperi Beşiktaş'a!
        R.Madrid'in stoperi Beşiktaş'a!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor