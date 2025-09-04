Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen "17. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali" başladı. Çubuk Belediyesi'nce düzenlenen festivalin Çubukabad Parkı'ndaki açılışında, Bosna Hersek, Romanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya ve Polonya'dan gelen halk dansları ekipleri sahne aldı.

Yöresel kıyafetli dansçıların gösterisi beğeni topladı. Turşu kurma yarışmasında katılımcılar, geleneksel yöntemlerle en güzel turşuyu kurmak için hünerlerini sergiledi. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda Rusya ekibi birinci oldu. Turşu yeme yarışmasında da eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.

.png

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yaptığı konuşmada, festivalin ilçenin tanıtımı için büyük önem taşıdığını söyledi. Çubuk turşusunun coğrafi işaretli olduğunu vurgulayan Demirbaş, "Festivalimiz, hem ilçemizi tanıtıyor hem de kültürler arasında dostluk köprüleri kuruyor" dedi.

.png

Türkiye Aşçılar Federasyonu üyesi Filiz Erdoğmuş da yarışmanın festivalin ruhunu yansıttığını belirterek, Çubuk'un coğrafi işaretli ürünlerini tanıtmaya çalıştıklarını ifade etti.