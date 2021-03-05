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Çukur 119. yeni bölüm fragmanı yayında - Çukur Çukur 118. bölüm tek parça izle

Show TV'nin yeni sezonuyla da büyük bir izlenme oranı yakalayan dizisi Çukur'un 119. yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İzlenme rekorları kıran dizinin yeni bölümüne Yamaç'ın annesinden hesap sorduğu anlar damga vuracak. İşte merakla araştırılan Çukur 119. yeni bölüm fragmanı...

Çukur 119. yeni bölüm fragmanı yayında - Çukur Çukur 118. bölüm tek parça izle

Reyting rekortmeni Çukur dizisi 119. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İşte merakla beklenen yeni bölümün ilk fragmanı...

"SEN NEREDEYDİN SULTAN ANAMIZ..."

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Yamaç'ın annesinden hesap sorduğu tanıtımda Amca'nın karşısında yer almayı seçen Yamaç, tüm engellere rağmen kendi evine girmeyi başarıyor. İdris Koçovalı'nın Çukur'u için savaşmayı göze alan Yamaç'ın neler yapacağı büyük bir heyecanla beklenirken, Efsun ile karşı karşıya geldiği anlar merak uyandırıyor.

ÇUKUR'DA NELER OLDU?

Yamaç ve Efsun'un karşılaşması duygu dolu anlara sahne olurken, Efsun'un gösterdiği beklenmedik tepki herkesi şoke etti. İkili birbirine sarılırken, Efsun bir anda Yamaç'a saldırdı. Yamaç, sert bir tepkiyle karşılaşsa da Efsun'un ve çocuğunun peşini bırakmadı. Yaşadıklarını anlatmak ve çocuğuna kavuşmak için bir kez daha Efsun'un karşısına çıktı.

İkilinin yüzleştiği bu dakikalarda Yamaç, kızının adının "Masal" olduğunu öğrendi. Yamaç, hem ailesinde hem de Çukur'da yaşanan değişimin gerçek sebebini aramaya başladı. İdris Koçovalı'nın Çukur'una sadık kalarak Amca'nın tarafına geçmeyen insanlarla birebir görüştü ve Çukur'da gizli kalan gerçeklere şahit oldu.

Yaşanan değişimin arkasında neler olduğunu öğrenen Yamaç, Çukur'un uyuşturucu işine bulaştığını da kendi gözleriyle gördü ve tarafını seçerek Çukur'da yeni bir dönem başlatacak ilk adımı attı. Amca'nın karşısında yer almayı seçen Yamaç Koçovalı, bu kararıyla büyük bir savaşın da fitilini ateşledi.

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