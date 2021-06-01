Seren yine alay konusu oldu

Reyting rekortmeni Çukur dizisi 130. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 131. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ÇUKUR 131. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 131. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...





ÇUKUR'DA 130. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç ve Efsun’un düğünü sonrası mahalleye dönen Koçovalılar’ın, Çukur’u ele geçiren Şahram’la karşılaşması tansiyonu yükseltecek.

Hazırlıksız yakalanan Koçovalılar yaralarını sararken Amca mahalleliye diz çöktürüp, Çukur’un kutsal değerlerine savaş açacak. Amca’nın Çukur’u yok etmeye karar verdiğini öğrenen Yamaç, mahallede kalanların zarar görmemesi için yeni bir plan yapacak.

Şahram'ın zulmü altında ezilen mahalleliler Yamaç’ın herkesi şaşırtan mesajıyla mücadelenin devam ettiğini öğrenecek. Ancak Yamaç’ın oyununu çözen Şahram karşı saldırıya geçince Koçovalılar yine zor duruma düşecek. Çukur’da kalanların Amca’ya sürpriz saldırısı nefesleri keserken, aileyi ve Çukur’u korumak için başka şansı kalmadığını düşünen Yamaç’ın son hamlesi herkesi derinden etkileyecek.

ÇUKUR 130. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE