Pazartesi akşamları hem reytingler hem de sosyal medyada zirveye yerleşen Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde izleyicilerin geçtiğimiz sezondan bu yana bekledikleri buluşma gerçekleşti. İdris, Meliha’yı anma akşamında duygu dolu anlar yaşadı. Karşısında bir anda Meliha’yı bulan İdris ile büyük aşkı arasında yaşanacaklar şimdiden merak uyandırdı. Gelecek bölümden yayınlanan ilk sahnede Meliha’nın İdris’e hesap sorduğu dakikalar ise ikili arasındaki buzların kolay kolay erimeyeceğinin sinyallerini verdi.

LİDER DEĞİŞMEDİ!

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 13.73 izlenme oranı (rating), 29.19 izlenme payı (share), AB’de 12.20 izlenme oranı (rating), 29.08 izlenme payı (share), Total’de ise 11.82 izlenme oranı (rating), 27.04 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu. İzleyiciler #aslanparçası etiketiyle Twitter’da yorumlarını paylaştı. #aslanparçası etiketi Twitter’da Türkiye'de 17 saat 5 dakika dünyada 5 saat 10 dakika TT listesinde kaldı.

SELİM PES ETMİYOR!

Veysel’in mahalledeki hakimiyeti karşısında büyük mücadele veren İdris ve Emmi, Paşa’nın yokluğunda üçüncü silahşörlerini buldu. Veysel karşısında boyun eğmeyen İdris’in yardımına Selim yetişti.

Bölümde Sena’nın, Yamaç’ın evine götürdüğü Akşın ile Cumali’nin karşılaşması ekran başındakileri derinden etkiledi. Akşın’da, Kahraman’ı da gören Cumali, gözyaşlarına hakim olamadı.

CELASUN’DAN BEKLENMEDİK HAMLE!

Karakuzular karşısında Yamaç’ı dinlemeyip kendi bildiği yoldan gitmeye karar veren Cumali, Celasun’dan yardım istedi. Ancak bölümün finalinde Celasun’un Cumali’ye silah doğrultması akıllarda büyük bir soru işareti yarattı.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 12 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

İşte "Çukur"un 2. Sezon 9. Bölümünden İlk Sahne!

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