Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi haline gelen Çukur'da oynayan Celasun'un öleceği iddiası büyük merakla araştırılıyor. Peki, Celasun kimdir, kaç yaşında? İşte Celasun'a hayat veren Kubilay Aka'nın hayat hikayesi....



CELASUN ÇUKUR'DAN AYRILDI MI?



Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çukur dizisinde Celasun rolüne can veren genç oyuncu Kubilay Aka, diziden ayrılıyor. Haberde, ''Dört sezon süren Çukur dizisinde adım adım finale yaklaşılıyor. AyYapım imzalı dizide bu akşam (5 Nisan) Celasun karakterini canlandıran Kubilay Aka ekibe veda edecek. Aka, OJO Pictures'ın yine Show TV'de seyirciyle buluşacak "Camtavanlar" dizisinde Bensu Soral'la başrol oynayacak.'' ifadeleri yer aldı.

Oyuncu ise sosyal medya hesabından konu hakkında açılama yaptı; ''4 sene oldu dile kolay. Söylenecek çok fazla şey var ama aile her şeydir sloganıyla yola çıktığımız işte aile gibi olma talihini yaşıyorum sizlerle.'' dedi.