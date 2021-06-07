Çukur neden final yapıyor? Çukur neden bitti? Soruları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Başrollerini Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Müfit Kayacan, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili ve Damla Sönmez'in yer aldığı Çukur 131. final bölümüyle son kez ekranlarda olacak.

ÇUKUR NEDEN FİNAL YAPIYOR?

4 sezondur yayınlanan Çukur dizisi hikayenin sona ermesi nedeniyle yayın hayatına son veriyor.

ÇUKUR FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çukur’un merakla beklenen büyük finalinde Yamaç ve Amca ölüm ile savaşacak. Koçovalı ailesi ve Çukur hayatlarının en büyük sınavını verirken, fırtına son kez kopacak. Herkesin her şeyi göze aldığı son savaş nefesleri keserken; kimin kazanıp, kimin kaybedeceği, kimin yaşayıp, kimin öleceği merakla beklenecek.

Geçmişten gelen misafirler, büyük sürprizler, fedalar ve vedaların damga vuracağı Çukur’un büyük finalinde tansiyon bir an bile düşmezken; Koçovalılar hem acıya hem de mucizelere aynı anda tanıklık edecek. Unutulmaz bir vedayla Çukur için her şey sonsuza kadar değişecek.