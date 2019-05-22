Çukur'un 2. sezon finali gala gecesine geri sayım başladı

İki sezon boyunca pek çok “ilk”i gerçekleştiren Çukur dizisi, 27 Mayıs akşamı da “Çukur’da Umut Var” diyerek Kansersiz Yaşam Derneği ve Show TV ile unutulmaz bir geceye imza atmaya hazırlanıyor. Kanser hastası çocuklar ile kök hücre ve kan bağışına farkındalık yaratma amacıyla yola çıkılan bu proje kapsamındaki gecede elde edilen gelirler, Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağışlanacak.

İstanbul Lütfi Kırdar’ın mekan sponsoru olduğu ve biletlerin kısa sürede tükendiği gecede 27 Mayıs Pazartesi akşamı bütün Çukur ekibi binlerce seyirciyle birlikte sezon finalini seyredecek. Toygar Işıklı ve sürpriz Çukur oyuncuları, Adamlar, Ender Balkır, Heja ve Şam, Hidra ve Saki, Kubilay Aka ile Ozan Doğulu, Melek Mosso, MRF, Doğan Duru (Redd),Zeynep Bakşi Karatağ ve Ercan Kesal ile Nida Ateş gibi pek çok müzisyen ve de oyuncunun, dizinin dillere dolanan şarkılarını söyleyecekleri konserle başlayacak galada “Çukur’da Umut Var” diyerek kanserli çocuklara moral ve umut olacaklar.

Kansersiz Yaşam Derneği Hakkında:

2010 yılında kurulan Kansersiz Yaşam Derneği, sağlıklı ya da kanser hastası olan herkese, kansersiz bir dünyanın mümkün olduğunu anlatmak ve bu hastalıkla tanışmamaları için, Türkiye’nin her yerinde, 7’den 70’e farkındalık sağlamak adına tedavi alanı yapılandırma ve iyileştirme, farkındalık ve bilinçlendirme eğitim, seminer ve atölyeleri ile kanser hastalarına yönelik moral ve motivasyon etkinlikleri gibi pek çok proje ve çalışmaya imza atmaktadır.

Son olarak geçtiğimiz yıl, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, İstanbul’da kamuya ait en büyük Çocuk Hematoloji-Onkoloji Yataklı Servisi’ni ve İstanbul’da kamuya ait ilk ve tek Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesini yapılandırmasını ve teknik teçhizat ihtiyaçlarını tamamlayarak halkın hizmetine açmıştır.