Çukur'un 2. sezon finali gala gecesine geri sayım başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çukur'un 2. sezon finali gala gecesine geri sayım başladı

Pazartesi akşamları adını zirveye yazdıran Show TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Çukur’un ikinci sezon finaline geri sayım başladı. Kansersiz Yaşam Derneği ile el ele veren Çukur ekibi, 27 Mayıs Pazartesi akşamı İstanbul Lütfi Kırdar’da unutulmaz bir gala gecesine ev sahipliği yapacak

Çukur - Show TV

İki sezon boyunca pek çok “ilk”i gerçekleştiren Çukur dizisi, 27 Mayıs akşamı da “Çukur’da Umut Var” diyerek Kansersiz Yaşam Derneği ve Show TV ile unutulmaz bir geceye imza atmaya hazırlanıyor. Kanser hastası çocuklar ile kök hücre ve kan bağışına farkındalık yaratma amacıyla yola çıkılan bu proje kapsamındaki gecede elde edilen gelirler, Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağışlanacak.

İstanbul Lütfi Kırdar’ın mekan sponsoru olduğu ve biletlerin kısa sürede tükendiği gecede 27 Mayıs Pazartesi akşamı bütün Çukur ekibi binlerce seyirciyle birlikte sezon finalini seyredecek. Toygar Işıklı ve sürpriz Çukur oyuncuları, Adamlar, Ender Balkır, Heja ve Şam, Hidra ve Saki, Kubilay Aka ile Ozan Doğulu, Melek Mosso, MRF, Doğan Duru (Redd),Zeynep Bakşi Karatağ ve Ercan Kesal ile Nida Ateş gibi pek çok müzisyen ve de oyuncunun, dizinin dillere dolanan şarkılarını söyleyecekleri konserle başlayacak galada “Çukur’da Umut Var” diyerek kanserli çocuklara moral ve umut olacaklar.

Kansersiz Yaşam Derneği Hakkında:

2010 yılında kurulan Kansersiz Yaşam Derneği, sağlıklı ya da kanser hastası olan herkese, kansersiz bir dünyanın mümkün olduğunu anlatmak ve bu hastalıkla tanışmamaları için, Türkiye’nin her yerinde, 7’den 70’e farkındalık sağlamak adına tedavi alanı yapılandırma ve iyileştirme, farkındalık ve bilinçlendirme eğitim, seminer ve atölyeleri ile kanser hastalarına yönelik moral ve motivasyon etkinlikleri gibi pek çok proje ve çalışmaya imza atmaktadır.

Son olarak geçtiğimiz yıl, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, İstanbul’da kamuya ait en büyük Çocuk Hematoloji-Onkoloji Yataklı Servisi’ni ve İstanbul’da kamuya ait ilk ve tek Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesini yapılandırmasını ve teknik teçhizat ihtiyaçlarını tamamlayarak halkın hizmetine açmıştır.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Zalim İstanbul 8. son bölüm! Zalim İstanbul 9. yeni bölüm fragmanı geldi mi?
TELEVİZYONZalim İstanbul 9. yeni bölüm fragmanı
Çukur 67. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akın Koçovalı Çukur'da! Çukur sezon finali ne zaman?
TELEVİZYONÇukur sezon finali ne zaman?
Survivor eleme kim elendi, kim gitti? 21 Mayıs 2019 Survivor'da ödül oyunu! Elenen Ria mı, Afroditi mi?
TELEVİZYONSurvivor'dan kim elendi, kim gitti?
Kadın 63. son bölüm: Bahar gördüğü fotoğrafları Sarp'a sordu! Kadın 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYONBahar fotoğrafları gördü, Sarp'a hesap sordu!
Survivor kim elendi? 21 Mayıs 2019 Survivor'da kim gitti? Afroditi mi, Ria mı?
TELEVİZYONSurvivor kim elendi?
Çukur'da Aliço hayatını kaybetti! (Reyting sonuçları 21 Mayıs) Çukur zirvede
TELEVİZYONAliço hayatını kaybetti
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 138. son bölüm: Zeki'den Çakırbeyliler'e büyük tuzak! EDHO 139. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?
TELEVİZYONZeki'den Çakırbeylilere büyük tuzak!
Çarpışma 23. yeni bölüm fragmanı: “Cansız, Zeynep’i öldürecek!”
TELEVİZYON“Cansız, Zeynep’i öldürecek!”
Asteriks ve Oburiks filmi oyuncuları kimler? Asteriks ve Oburiks filmi konusu nedir?
TELEVİZYONAsteriks ve Oburiks filmi oyuncuları ve konusu
Game of Thrones, finali seyirci rekoruyla yaptı - Magazin haberleri
TELEVİZYONFinali seyirci rekoruyla yaptı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X