Ay Yapım imzalı Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde Aliço’nun kaybı ekran başındakileri derinden etkiledi. Bölümün finalinde Akın Koçovalı’nın ilk defa görüldüğü anlar ise büyük heyecan yarattı.

Show TV’de izleyicilerle buluşan Çukur’un ekrana gelen son bölümünde ilk anlarda görülen “Spoiler! Akın Koçovalı bu bölüm gelecek!” duvar yazısı izleyicileri heyecanlandırdı. İlk bölümden beri merakla beklenen Akın ile Yücel’in hapishanede karşı karşıya geldiği dakikalar kafaları karıştırırken, Akın’ın hapishaneden çıkmasıyla Remzi tarafından vurulması herkesi şoke etti. Ancak bölümün sonunda seyircileri bambaşka bir sürpriz bekledi. Oğlu Akın’ı teşhis etmek üzere morga giden Selim, karşısında canlı şekilde Akın’ı görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

AKIN KOÇOVALI ÇUKUR'DA

ÇUKUR 67. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur 67. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirisiniz.

ÇUKUR SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Reyting rekorları kıran Çukur’un merakla beklenen büyük sezon finali 27 Mayıs Pazartesi saat 20.00’de Show TV’de!

ÇUKUR 66. SON BÖLÜM İZLE