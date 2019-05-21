Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Hare Sürel, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, Serhat Özcan, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

BURAK DAKAK, AKIN KOÇOVALI ROLÜYLE ÇUKUR’DA!

Bu akşam 2. sezonun 33. bölümüyle ekrana gelen Çukur’a genç oyuncu Burak Dakak, Akın Koçovalı olarak dahil oldu. Seyircilerin ilk sezondan bu yana büyük merakla bekledikleri Akın Koçovalı hapishaneden tahliye olarak, Çukur’a geri döndü. Akın’ın babası Selim’le uzun zaman sonra bir araya geldiği anlar heyecanı yükseltti. Sezon finali için gün sayan dizide Akın Koçovalı’nın dengeleri nasıl değiştireceği merakla beklenecek.

ÇUKUR 66. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç, eline üçüncü bir siyah zarfın geçmesiyle deliye döndü. Çukur’dakiler dört bir yandan Aliço’yu bulmak için seferber oldu. Emin adımlarla planını harekete geçiren Yücel, Timsah ile ittifak kurdu. Bu sırada Celasun’un geçmişte yaptığı bir hata, Meke’yle ikisini Azer’le yüzleştirdi. İkilinin büyük bir tehlike yaşayacağı bölümde, seyircilerin ilk sezondan bu yana büyük merakla bekledikleri Akın Koçovalı da hapishaneden tahliye oldu. Cumali, babasının kaybıyla yıkılan Damla’nın yanında olabilmek için elinden geleni yaparken Damla, iki tercih arasında kaldı. Sena ve Akşın’ın kayıplarının ardından yeni bir kaybın yaşanması Çukur’da hiçbir şeyi eskisi gibi yapmayacak ve tüm dengeleri alt üst edecek.

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