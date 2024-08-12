Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.893,07 %-0,14
        DOLAR 33,5334 %0,11
        EURO 36,6508 %0,17
        GRAM ALTIN 2.634,89 %0,64
        FAİZ 42,28 %-1,42
        GÜMÜŞ GRAM 30,00 %1,36
        BITCOIN 59.641,00 %1,92
        GBP/TRY 42,8306 %0,10
        EUR/USD 1,0918 %0,01
        BRENT 80,48 %1,03
        ÇEYREK ALTIN 4.308,04 %0,64
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çukurova Uluslararası Havalimanı 24 saate 11 bin yolcu ağırladı - İş-Yaşam Haberleri

        Çukurova Uluslararası Havalimanı 24 saate 11 bin yolcu ağırladı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10 Ağustos Cumartesi günü hizmete açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ilk uçağın 11 Ağustos'ta saat 11.45'te indiğini ifade ederek, havalimanında 24 saatte toplam 74 uçak trafiğinin gerçekleştiğini ve toplam 11 bin 108 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Açılışın hemen ardından bu kadar yüksek bir yolcu trafiği görmek, projeye olan ilginin ve güvenin güçlü bir göstergesi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 15:44 Güncelleme: 12.08.2024 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        24 saate 11 bin yolcu ağırladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Ağustos Cumartesi günü hizmete açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı’na ilk iniş ve kalkışın Türk Havayolları’nın “TK2462” sefer sayılı “Gölbaşı” isimli uçağı olduğunu belirterek, "11 Ağustos’ta İstanbul’dan havalanan uçağımız 11.45’te Çukurova Havalimanımıza iniş yaptı. Aynı uçağımız, 13.00’da İstanbul’a gitmek için buradan kalkış yapan ilk uçak oldu" dedi.

        REKLAM

        "24 SAATTE 11 BİN 108 YOLCU"

        Bakan Uraloğlu, 24 saat içerisinde Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda gerçekleşen yolcu ve uçak trafiğine ilişkin veriler hakkında bilgi vererek, "12 Ağustos saat 11.30 itibarıyla iç hatta 48, dış hatta 26 olmak üzere Çukurova Uluslararası Havalimanımızda toplam 74 uçak trafiği gerçekleşti. Hizmet verdiğimiz yolcu sayısı ise iç hatta 7 bin 486, dış hatta 3 bin 622 olmak üzere toplam 11 bin 108’e ulaştı" dedi.

        "BÖLGESEL HAVALİMANI İLE ÇITAYI YÜKSELTECEĞİZ"

        Bir gün içerisinde 10 binden fazla yolcunun Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan faydalanmasının, bölgenin hava ulaşımındaki ihtiyaçları karşılama kapasitesinin ne denli güçlü olduğunu gösterdiğini vurgulayan Uraloğlu, "Yolcu sayısındaki bu yoğunluk, havalimanımızın sadece Adana ve Mersin değil, tüm bölge için ne kadar büyük bir fırsat sunduğunu açıkça ortaya koyuyor. Çukurova Uluslararası Havalimanı, bölgeye gelen ve buradan ayrılan her bir yolcuya kaliteli ve güvenli hizmet sunma konusunda kendini kanıtlamaya devam edecek. Açılışın hemen ardından bu kadar yüksek bir yolcu trafiği görmek, projeye olan ilginin ve güvenin güçlü bir göstergesi. Biz, Çukurova Uluslararası Havalimanımızla bölgesel havacılıkta çıtayı yükseltmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

        Çukurova Uluslararası Havalimanı’nı ilk kez deneyimleyen yolcular ise hizmete açılan havalimanının büyük, temiz ve konforlu olduğunu vurgulayarak, geniş ve ferah olduğunu belirtti. Havalimanının yorucu olmadığını da ifade eden yolcular, "Çok şahane olmuş, devletimize teşekkür ederiz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        9 kişi ölmüştü! Ön rapor çıktı
        9 kişi ölmüştü! Ön rapor çıktı
        Kahvaltı sofrasında cinayet! Babasını öldürdü, annesi ve kardeşi yaralı
        Kahvaltı sofrasında cinayet! Babasını öldürdü, annesi ve kardeşi yaralı
        Manisa'da vahşet: 3 yavru kediyi fırça sapıyla öldüren kişi tutuklandı
        Manisa'da vahşet: 3 yavru kediyi fırça sapıyla öldüren kişi tutuklandı
        Putin: Ukrayna'nın saldırısına yanıt verilecek
        Putin: Ukrayna'nın saldırısına yanıt verilecek
        Cher Ndour, İstanbul'a geliyor!
        Cher Ndour, İstanbul'a geliyor!
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Kritik eşik aşıldı: "Marmara Denizi komada"
        Kritik eşik aşıldı: "Marmara Denizi komada"
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Edirne'de 15 ölü köpek! Suç duyurusu
        Edirne'de 15 ölü köpek! Suç duyurusu
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        "Merve Hanım'a dava açıyoruz"
        "Merve Hanım'a dava açıyoruz"
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?