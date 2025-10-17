Habertürk
        CUMA HUTBESİ 17 EKİM 2025 TAM METNİ! Diyanet İşleri Başkanlığı paylaştı! Bu haftaki Cuma Hutbesi konusu nedir?

        Cuma hutbesi 17 Ekim 2025 tam metni yayınlandı! Diyanet ile bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir?

        Bu haftaki Cuma hutbesi konusu belli oldu. 17 Ekim Cuma Hutbesi tam metni Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. ''Müslümanın Hayatına Yön Veren Rehber: Sünnet-İ Seniyye'' başlıklı hutbede; Allah'ın emirlerini ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.as) sünnetini her şeyden daha önemli görmek ve Hz. Muhammed'in güzel ahlakını hayatın her alanına aktarmak için gayret etmek gerektiği vurgulandı. İşte, Cuma hutbesi 17 Ekim 2025 tam metni ve konusu PDF indir-oku...

        Giriş: 17.10.2025 - 10:09 Güncelleme: 17.10.2025 - 10:09
        1

        Bir Mübarek Cuma günü daha geldi çattı. Bu haftaki 17 Ekim Cuma hutbesi konusu ve tam metni araştırılmaya başlandı. Bu haftanın ‘’Müslümanın Hayatına Yön Veren Rehber: Sünnet-İ Seniyye’’ başlıklı hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Bugün 81 ildeki tüm camilerde okunacak hutbede, ‘’Allah Resûlü (s.a.s)’in sünnetini dikkate almadan Kur’an-ı Kerim’i anlamak, İslam’ı yaşamaya çalışmak, Allah’ın rızasına ve sevgisine nail olmak mümkün değildir.’’ Ifadeleri yer aldı. İşte, 17 Ekim 2025 Cuma hutbesi tam metni PDF indir-oku…

        2

        MÜSLÜMANIN HAYATINA YÖN VEREN REHBER: SÜNNET-İ SENİYYE

        Muhterem Müslümanlar!

        Hayat rehberimiz Kur’an-ı Kerim; Rabbimizi bizlere tanıtan, yaratılışın hikmetini, hayatın gayesini öğreten ilahi mesajdır. Hak ile batılı, doğru ile yanlışı ayırt eden bir kılavuzdur. Kalplere şifa, gönüllere rahmet, ruhlara sekinettir. Sünnet-i seniyye ise; Kur’an’ın hayata yansımış, imanın pratiğe dönüşmüş, İslam’ın vücut bulmuş halidir. Hutbemize başlarken okuduğumuz ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Resûlüm! De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah bağışlayan ve merhamet edendir.”

        3

        Aziz Müminler!

        Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadis-i şeriflerinde, “Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş olur, kim de beni severse cennette benimle birlikte olur” buyurmaktadır. Sünnet üzere yaşamak; Cenâb-ı Hakk’ı herkesten ve her şeyden çok sevmek, O’nun emirlerine uymak, yasaklarından kaçınmaktır. Kur’an-ı Kerim’i gönlümüze ve hayatımıza nakşetmek, İslam ahlakını kuşanmaktır. Sünnet üzere yaşamak, ailede sevgi ve muhabbeti hâkim kılmaktır. Ticarette helal-haram hassasiyetini gözetmek, doğruluk ve dürüstlükten ayrılmamaktır. Sünnet üzere yaşamak; hayatı birbirimize yaşanılır kılmak, elimizle ve dilimizle kimseye zarar vermemektir. Sünnet üzere yaşamak; ümmet bilinciyle hareket etmek, birbirimizi Allah için sevmek, bir binanın tuğlaları gibi kenetlenmek, sevincimizi ve hüznümüzü paylaşmaktır. Sünnet üzere yaşamak, iki günü birbirine denk olmadan bir ömür sürmektir.

        4

        Kıymetli Müslümanlar!

        Dün olduğu gibi bugün de insanlık, Allah Resûlü (s.a.s)’in çağlar üstü mesajlarına muhtaçtır. Onun sünneti; her yüreğe dokunan, her insana hitap eden, her topluma yol gösteren güzellikler barındırmaktadır. Bu husus Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade edilmektedir: “İçinizden Allah’ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah’ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki, Resûlullah’ta güzel bir örneklik vardır.”

        5

        Değerli Müminler!

        Bize düşen; Allah’ın emirlerini, Resûlullah (s.a.s)’in sünnetini, her şeyden daha önemli ve daha değerli görmektir. Peygamberimiz (s.a.s)’in güzel ahlakını hayatımızın her alanına aktarmanın gayretinde olmaktır. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in sevgisini çocuklarımız ve gençlerimizin gönlüne nakış nakış işlemeye daha fazla özen göstermektir. Şu hususu unutmayalım ki, Allah Resûlü (s.a.s)’in sünnetini dikkate almadan Kur’an-ı Kerim’i anlamak, İslam’ı yaşamaya çalışmak, Allah’ın rızasına ve sevgisine nail olmak mümkün değildir.

        6

        Hutbemizi Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in Veda Hutbesindeki şu uyarılarıyla bitirmek istiyorum: “Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar, Allah’ın Kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.”

        7

        17 EKİM CUMA HUTBESİ TAM METNİ PDF İNDİR-OKU LİNKİ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
