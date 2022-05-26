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Diyanet Cuma hutbesini yayınladı! 27 Mayıs Cuma hutbesinin konusu ne?

Cuma hutbesi konusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Allah'ın Kitabına ve Peygamberinin Sünnetine Bağlılık" olarak belirlendi. Her hafta olduğu gibi bu Cuma günü de Cuma hutbesinin ardından cemaat Cuma namazını eda edecek. İşte, 27 Mayıs Cuma hutbesi konusu...

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    Cuma hutbesi yayınlandı! 27 Mayıs 2022 Cuma hutbesinin konusu ne? İşte, Diyanet ile Cuma hutbesi konusu

    27 Mayıs Cuma hutbesi konusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Her Cuma günü farklı konularda hutbe dinleyen cemaat bu hafta "Allah'ın Kitabına ve Peygamberinin Sünnetine Bağlılık" hutbesini dinleyecek. Cuma günü farz ibadetlerini yerine getirmek için camiye giden Müslümanlar hutbeyi dinleyecek ve ardından Cuma namazını eda edecek. İşte, 27 Mayıs Cuma hutbesi…
  • 02
    Cuma hutbesi yayınlandı! 27 Mayıs 2022 Cuma hutbesinin konusu ne? İşte, Diyanet ile Cuma hutbesi konusu

    ALLAH’IN KİTABINA VE PEYGAMBERİNİNSÜNNETİNE BAĞLILIK

    Muhterem Müslümanlar!

    Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Nitekim aranızdan size bir peygamber gönderdik: O size ayetlerimizi okuyor, sizi arıtıp temizliyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor; yine size daha önce bilmediklerinizi öğretiyor.”

    Okuduğum hadis-i şerifte Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız. Bunlar, Allah’ın Kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.”
  • 03
    Cuma hutbesi yayınlandı! 27 Mayıs 2022 Cuma hutbesinin konusu ne? İşte, Diyanet ile Cuma hutbesi konusu

    Aziz Müminler!

    Cenab-ı Hak, insanoğlunu en güzel biçimde yaratmıştır. Dosdoğru yolunu göstermek üzere hidayet elçileri görevlendirmiş, katından yüce kitaplar indirmiştir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.s) nübüvvet zincirinin son halkasıdır. Hz. Âdem’le başlayan ilahi vahiy Peygamberimize nazil olan Kur’an-ı Kerim’le taçlanmıştır.
  • 04
    Cuma hutbesi yayınlandı! 27 Mayıs 2022 Cuma hutbesinin konusu ne? İşte, Diyanet ile Cuma hutbesi konusu

    Kıymetli Müslümanlar!

    Resûl-i Ekrem (s.a.s), bizler için yegâne hayat ölçüsü ve en güzel örnektir. Ona inanmak ve tabi olmak, imanımızın gereğidir. Allah Resûlü’nün sünnetini hayatımıza taşımak, Rabbimize olan sevgimizin nişanesidir. O’nun rızasını ve mağfiretini kazanma vesilesidir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: “Resûlüm de ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.”
  • 05
    Cuma hutbesi yayınlandı! 27 Mayıs 2022 Cuma hutbesinin konusu ne? İşte, Diyanet ile Cuma hutbesi konusu

    Değerli Müminler!

    Din-i Mübin-i İslam’ın Kur’an-ı Kerim’den sonra ikinci kaynağı sünnettir. Sünnet-i seniyye, Efendimizin örnek hayatı, davranışları ve sözleridir. Allah Resûlü (s.a.s), söz ve davranışlarıyla Kur’an-ı Kerim’de bildirilen hakikatlerin izahını yapmıştır. Kur’an onun sünnetiyle anlaşılmış, yine onun örnekliğinde hayat bulmuştur. Kur’an bize imanıemretmiş; sünnet, imanı kemale erdirmenin yollarını göstermiştir. Kur’an, bize ibadetleri; namazı, orucu, haccı, zekâtı emretmiş; sünnet, bu ibadetleri nasıl yerine getireceğimizi öğretmiştir. Kur’an, bize güzel ahlâkı emretmiş; sünnet ise kıymetli ve uyulmaya layık bir ahlak modeli sunmuştur.
  • 06
    Cuma hutbesi yayınlandı! 27 Mayıs 2022 Cuma hutbesinin konusu ne? İşte, Diyanet ile Cuma hutbesi konusu

    Muhterem Müslümanlar!

    Kur’an ve sünneti rehber edinen bir mümin, imanına şirk bulaştırmaz; Rabbine verdiği ahde, vefa gösterir. İbadetlerini vaktinde ve samimiyetle eda eder. Salih amel ve güzel ahlakla ömrünü bereketlendirir.

    Allah’a ve Resûlüllah’a gönülden itaat eden bir mümin, hak ve adaletin yanında, haksızlık ve zulmün karşısındadır. Asla gönül incitmez; elinden ve dilinden bütün insanlar emindir. Mümin, cana yakındır. Yumuşak huylu ve kolaylaştırıcıdır. Güzel bir sözün, içten bir tebessümün sadaka olduğunun bilincindedir. O, işini sağlam ve güzel yapar. Helal lokmanın bereketini unutmaz, kazancına haram bulaştırmaz.
  • 07
    Cuma hutbesi yayınlandı! 27 Mayıs 2022 Cuma hutbesinin konusu ne? İşte, Diyanet ile Cuma hutbesi konusu

    Aziz Müminler!

    Bugün Kur’an ve sünnetin rehberliğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız vardır. O halde, hidayet rehberimiz Kur’an’a sımsıkı sarılalım, Sevgili Peygamberimizin sünnetini rehber edinelim. Kur’an ve sünnetin önüne hiçbir anlayışı geçirmeyelim. Kurtuluş reçetemizin Kur’an ve sünnette olduğunun bilincinde olalım. Kur’an ve sünnetten ilham alarak, İslam medeniyetini yeniden inşa etmek için gayret gösterelim.
  • 08
    Cuma hutbesi yayınlandı! 27 Mayıs 2022 Cuma hutbesinin konusu ne? İşte, Diyanet ile Cuma hutbesi konusu

    Kıymetli Kardeşlerim!

    Kahraman Mehmetçiğimiz, vatanımızı ve milletimizi müdafaa için canı pahasına mücadeleye devam etmektedir. Cenâb-ı Hak, mazlum, mağdur ve kimsesizlerin umudu olan şanlı ordumuza nusret ihsan eylesin. Birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Mukaddesatı uğruna fedâ-yı cân eyleyen aziz şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize acil şifalar lütfetsin. 

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