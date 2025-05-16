Cuma İş Çıkışı konserleri 23 Mayıs’ta başlıyor

Hafta sonuna enerjik bir başlangıç yapmak isteyenlerin buluşma noktası Cuma İş Çıkışı konserleri başlıyor. Yoğun ilgi gören konserlerde seyircileri sürpriz isimler bekliyor. Yaza birlikte merhaba diyeceğimiz Cuma İş Çıkışı konserleri 23 Mayıs, 30 Mayıs, 13 Haziran ve 20 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. 18.30’da DJ performansıyla başlayacak etkinlikler 19.00’da konserlerle sürecek.

İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli önünde ücretsiz düzenlenen konserler için Biletix’ten rezervasyon yapılması gerekiyor. Haftanın yorgunluğunu müzikle atacağınız konser programını öğrenmek için İş Sanat’ın internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.