Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem CUMA MESAJLARI 2025 | En güzel Cuma mesajları: En güzel, anlamlı, kısa, ayetli ve farklı Hayırlı Cumalar mesajları

        En güzel cuma mesajları: kısa, ayetli ve farklı Hayırlı Cumalar mesajları

        En güzel cuma mesajları ve sözleri... Müslüman alemi için haftanın en kıymetli günü olan cuma, ibadetlerin yoğunlaştığı bir zaman dilimi olarak karşılanıyor. Bu özel günde, milyonlarca kişi de sevdiklerine anlamlı mesajlar göndererek bu manevi atmosferi paylaşıyor. Siz de Cuma'nın bereketini paylaşmak istiyorsanız, dualı ve anlamlı mesaj önerilerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en anlamlı Cuma mesajları ve sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 20:43 Güncelleme: 02.10.2025 - 20:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Cuma günü ile camilerde toplu ibadetler yapılırken, milyonlarca insan sevdiklerine içten dileklerle mesajları şimdiden göndermeye başladı. Siz de bu özel günün manevi havasını paylaşmak istiyorsanız, Cumanız mübarek olsun diyebileceğiniz en güzel sözleri sizin için haberimizde derledik. İşte Cuma mesajları ile sözleri...

        2

        KISA, UZUN, VE DUALI CUMA SÖZLERİ

        Resimli cuma mesajları araştırılmaya başlandı. Müslümanların kutsal günü olarak kabul edilen Cuma gününde dualar ediliyor, camide cemaatle namaz kılınıyor ve tebrik mesajları atılıyor. Bu mübarek güne kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, yeni ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor.

        Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.

        3

        Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar.

        4

        AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

        Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

        5

        Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin (Amin)
        Hayırlı cumalar.

        6

        YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

        Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

        7

        Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

        8

        En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maçta penaltı ve goller var!
        Maçta penaltı ve goller var!
        Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansız
        Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansız
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        2 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        2 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Sermaye piyasaları canlanacak
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak