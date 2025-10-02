En güzel cuma mesajları: kısa, ayetli ve farklı Hayırlı Cumalar mesajları
En güzel cuma mesajları ve sözleri... Müslüman alemi için haftanın en kıymetli günü olan cuma, ibadetlerin yoğunlaştığı bir zaman dilimi olarak karşılanıyor. Bu özel günde, milyonlarca kişi de sevdiklerine anlamlı mesajlar göndererek bu manevi atmosferi paylaşıyor. Siz de Cuma'nın bereketini paylaşmak istiyorsanız, dualı ve anlamlı mesaj önerilerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en anlamlı Cuma mesajları ve sözleri...
Cuma günü ile camilerde toplu ibadetler yapılırken, milyonlarca insan sevdiklerine içten dileklerle mesajları şimdiden göndermeye başladı. Siz de bu özel günün manevi havasını paylaşmak istiyorsanız, Cumanız mübarek olsun diyebileceğiniz en güzel sözleri sizin için haberimizde derledik. İşte Cuma mesajları ile sözleri...
KISA, UZUN, VE DUALI CUMA SÖZLERİ
Resimli cuma mesajları araştırılmaya başlandı. Müslümanların kutsal günü olarak kabul edilen Cuma gününde dualar ediliyor, camide cemaatle namaz kılınıyor ve tebrik mesajları atılıyor. Bu mübarek güne kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, yeni ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor.
Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.
Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar.
AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ
Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.
Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin (Amin)
Hayırlı cumalar.
YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI
Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.