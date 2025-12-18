En yeni, anlamlı, resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar sözleri
Cuma günü, bu hafta da dijital platformlarda paylaşılan anlamlı mesajlarla gündeme geldi. Müslüman alemi için büyük önem taşıyan bu mübarek günde, sevdiklerine hayırlı dileklerini iletmek isteyenler dualı, ayetli ve farklı cuma mesajlarını araştırıyor. Cuma'nın bereketini ve huzurunu yansıtan en güzel sözler, mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya üzerinden paylaşılıyor. İşte Cuma mesajı seçenekleri...
İslam dünyasında özel bir yere sahip olan cuma günü, ibadetlerin arttığı ve gönüllerin maneviyatla buluştuğu kıymetli bir zaman olarak öne çıkıyor. Her hafta olduğu gibi bu cuma da vatandaşlar, sevdiklerine gönderebilecekleri anlamlı ve özgün cuma mesajlarına yöneldi. Paylaşmanın ve hayırlı dileklerde bulunmanın önem kazandığı bu mübarek gün için en yeni cuma mesajları ilgi görüyor. İşte Cuma sözleri...
HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI VE SÖZLERİ
Resimli cuma mesajları araştırılmaya başlandı. Müslümanların kutsal günü olarak kabul edilen Cuma gününde dualar ediliyor, camide cemaatle namaz kılınıyor ve tebrik mesajları atılıyor. Bu mübarek güne kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, yeni ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor.
Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.
Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar.
AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI
Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.
Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin (Amin)
Hayırlı cumalar.
Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı cumalar dilerim.
YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI
Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.
RESİMLİ CUMA MESAJLARI
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı cumalar.
Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI
Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.
CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI
En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.
Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı nurlu cumalar.