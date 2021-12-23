Müslümanlar için bir bayram ilan edilen Cuma günleri vatandaşlar cuma namazını eda etmek için cami ve mescitlere akın ediyor. Cuma namazı kılacak vatandaşlar, "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? " şeklindeki soruların cevabını arıyor. İşte, Cuma namazı kılınışı...

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.

*Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.