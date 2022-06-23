Cuma namazı camide cemaatle eda edecek olan İslam alemi her cuma olduğu gibi bu cuma da camilere akın edecek. Bilindiği gibi cuma namazı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen saattlerde kılınır. Çeşitli sebeblerden dolayı bir süredir cuma namazına katılamayanlar cuma namazı nasıl kılanacağına dair bilgilerini tazelemek istiyor. Peki Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? İşte Diyanet ile cuma namazı kılınışı