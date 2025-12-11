Cuma namazı saatleri, her hafta olduğu gibi bu hafta da gündemde yer aldı. 12 Aralık Cuma günü ile, Diyanet’in açıkladığı namaz saatleri araştırılmaya başlandı. Özellikle büyük şehirler olan İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerdeki Cuma namazı saatleri haberimizde derlendi. İşte 12 Aralık 2025 tarihli il il Cuma vakitleri ve namaz hakkında merak edilenler...