Adana cuma namazı saati araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı camilerde cuma namazının korona virüs tedbirlerine dikkat edilmesi kaydıyla kılınabileceğini açıklamıştı. Adana'da cuma namazına gidecek olan vatandaşlar cuma namazı saatini merak ediyor. İşte 8 Ocak 2021 Adana cuma namazı saati

8 OCAK 2021 ADANA CUMA NAMAZI SAATİ

8 Ocak 2021 Adana Cuma namazı saati: 12:50

Adana İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 08 Ocak 2021 Cuma 06:20 07:45 12:50 15:24 17:45 19:05 09 Ocak 2021 Cumartesi 06:20 07:45 12:51 15:25 17:46 19:06 10 Ocak 2021 Pazar 06:20 07:45 12:51 15:26 17:47 19:07 11 Ocak 2021 Pazartesi 06:20 07:45 12:52 15:27 17:48 19:08 12 Ocak 2021 Salı 06:20 07:45 12:52 15:27 17:49 19:09 13 Ocak 2021 Çarşamba 06:20 07:45 12:52 15:28 17:50 19:10 14 Ocak 2021 Perşembe 06:20 07:44 12:53 15:29 17:51 19:10

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.