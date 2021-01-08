Adana cuma namazı saati araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı camilerde cuma namazının korona virüs tedbirlerine dikkat edilmesi kaydıyla kılınabileceğini açıklamıştı. Adana'da cuma namazına gidecek olan vatandaşlar cuma namazı saatini merak ediyor. İşte 8 Ocak 2021 Adana cuma namazı saati
8 OCAK 2021 ADANA CUMA NAMAZI SAATİ
8 Ocak 2021 Adana Cuma namazı saati: 12:50
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|08 Ocak 2021 Cuma
|06:20
|07:45
|12:50
|15:24
|17:45
|19:05
|09 Ocak 2021 Cumartesi
|06:20
|07:45
|12:51
|15:25
|17:46
|19:06
|10 Ocak 2021 Pazar
|06:20
|07:45
|12:51
|15:26
|17:47
|19:07
|11 Ocak 2021 Pazartesi
|06:20
|07:45
|12:52
|15:27
|17:48
|19:08
|12 Ocak 2021 Salı
|06:20
|07:45
|12:52
|15:27
|17:49
|19:09
|13 Ocak 2021 Çarşamba
|06:20
|07:45
|12:52
|15:28
|17:50
|19:10
|14 Ocak 2021 Perşembe
|06:20
|07:44
|12:53
|15:29
|17:51
|19:10
CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.
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