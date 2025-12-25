Habertürk
        Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 26 Aralık 2025 Cuma İzmir, Ankara, İstanbul il il namaz vakitleri

        İl il Cuma namazı saatleri 26 Aralık 2025: Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

        İslam dünyasında mübarek kabul edilen bu günde, milyonlarca kişi camilere akın etmeye hazırlanırken, Diyanet İşleri Başkanlığı da il il Cuma namazı vakitlerini duyurdu. İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ildeki namaz saatleri yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 26 Aralık Cuma namazı saatleri...

        Giriş: 25.12.2025 - 22:33 Güncelleme: 26.12.2025 - 07:54
        1

        26 Aralık Cuma namazı saatleri gündemde yer aldı. Bu kapsamda, Diyanet’in açıkladığı namaz saatleri araştırılmaya başlandı. Özellikle büyük şehirler olan İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerdeki Cuma namazı saatleri haberimizde derlendi. İşte 26 Aralık 2025 tarihli il il Cuma vakitleri ve namaz hakkında merak edilenler...

        2

        26 KASIM İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 26 Kasım Cuma namazı saat 13.10'da kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        26 KASIM İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 26 Kasım Cuma namazı saat 13.17'de kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        26 KASIM ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 26 Kasım Cuma namazı saat 12.54'te kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        26 KASIM BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 26 Kasım Cuma namazı saat 13.09'da kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

