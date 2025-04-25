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        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri ile 25 Nisan 2025 Cuma namaz vakitleri İstanbul, Ankara, İzmir Bursa ve il il Cuma namazı saati

        Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 25 Nisan Cuma il il namaz vakitleri

        Cuma namazı, İslam'da haftalık olarak eda edilen ve farz kabul edilen en önemli toplu ibadetlerden biridir. Müslümanları bir araya getirerek kardeşlik duygularını pekiştiren bu namaz, manevi bir tazelenme ve huzur kaynağıdır. İki rekât farz namazdan önce okunan hutbe ile başlayan bu ibadet, hem bireysel hem de toplumsal sorumluluklara dikkat çeker. Kur'an-ı Kerim'de Cuma Suresi'nde, bu ibadetin ehemmiyeti vurgulanarak müminlere dünya meşgalesini bir kenara bırakıp Allah'ın çağrısına kulak verme çağrısı yapılmıştır. Peki, Cuma namazı bu hafta saat kaçta kılınacak? İşte, 25 Nisan 2025 Cuma günü İstanbul, Ankara ve İzmir için Cuma namazı vakitleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 09:41 Güncelleme: 25.04.2025 - 09:41
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        1

        Cuma namazı, Müslümanların bir araya geldiği, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşandığı önemli bir ibadettir. Her hafta Cuma günü öğle vakti camilerde cemaatle eda edilen bu namaz, sadece bireysel bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın da güçlü bir ifadesidir. Hutbe ile başlayan bu manevi buluşma, inananlara hem dini bilinç kazandırır hem de ortak değerleri hatırlatır. Peki, bu hafta Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 25 Nisan 2025 tarihli il il Cuma namazı vakitleri...

        2

        25 NİSAN İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 25 Nisan Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        25 NİSAN İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 25 Nisan Cuma namazı saat 13.14'te kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        25 NİSAN ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 25 Nisan Cuma namazı saat 12.52'de kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        25 NİSAN BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 25 Nisan Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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