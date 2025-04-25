Cuma namazı, Müslümanların bir araya geldiği, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşandığı önemli bir ibadettir. Her hafta Cuma günü öğle vakti camilerde cemaatle eda edilen bu namaz, sadece bireysel bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın da güçlü bir ifadesidir. Hutbe ile başlayan bu manevi buluşma, inananlara hem dini bilinç kazandırır hem de ortak değerleri hatırlatır. Peki, bu hafta Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 25 Nisan 2025 tarihli il il Cuma namazı vakitleri...