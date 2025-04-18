Cuma namazı, İslam dininde farz olan ve Cuma günü cemaatle birlikte kılınması gereken özel bir ibadettir. Müminleri camide bir araya getirerek toplumsal bağları güçlendiren bu namaz, aynı zamanda manevi arınma ve yenilenme fırsatıdır. Cuma namazı, iki rekât farz namazdan ve öncesinde okunan hutbeden oluşur. Kur’an-ı Kerim’de Cuma suresinde bu ibadetin önemi açıkça vurgulanmış, dünya işleri bırakılarak Allah’ın zikrine koşulması emredilmiştir. Peki, Cuma namazı saat kaçta? İşte, 18 Nisan 2025 Cuma İstanbul, İzmir, Ankara namaz saatleri...