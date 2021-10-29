Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İnanç
ABONE OL

Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa| 29 Ekim 2021 Cuma namazı kaçta kılınacak?

İslam alemi bir cuma namazı için daha bugün camileri dolduracak. Bu mübarek günde Müslüman vatandaşlarımız yaşadıkları illerdeki cuma namazı saatlerini araştırıyor. İnançlı vatandaşlarımız "Cuma namazı kaçta kılınacak?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte | 29 Ekim 2021 Cuma namazı saati İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir...

Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa| 29 Ekim 2021 Cuma namazı kaçta kılınacak?

Dünyadaki milyonlarca inanan bir Cuma namazı için daha geri sayıma başladı. Yarın yurdumuzun dört bir yanında binlerce müslüman cuma namazlarını eda etmek için camilerin yolunu tutacak. Peki merakla araştırılan cuma namazı ne zaman saat kaçta kılınacak? İşte il il 29 Ekim Cuma namazı vakitleri...

29 EKİM CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İSTANBUL: 12:53

ANKARA: 12:37

İZMİR: 13:00

BURSA: 12:53

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA BİTİYOR?

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?

Namaz pek çok Müslüman tarafından Allah'a teşekkür etmenin bir yolu olarak görülür. Cuma namazının dışında, belirli vakitlerde kılınmasın farz olan beş namaz daha vardır. Bunlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarıdır.

Farz olarak kılınan bu namazların dışında, bu namazın neden önemli olduğuna dair pek çok görüş bulunmaktadır. Bu görüşlerin çeşitlenmesinde çeşitli ayetler, hadisler, kıssalar ve alim söylemleri etkili olmaktadır.

Bu namazı önemli kılan en önemli noktalardan biri, bugünde Müslümanların bir araya gelip, bir bayram sevinci içerisinde bir arada bulunmalarını sağlamasıdır. Bunun dışında, Kur'an'da geçen ve Allah'ın cuma namazına Müslümanları çağırdığı ayeti de bu namazı Müslümanlar için önemli kılmıştır.

Cuma günü İslam dini içerisinde diğer günlerden hep farklı tutulmuş ve bu güne çeşitli anlamlar atfedilmiştir. Müslümanlar bugün yaptıkları ibadetlere, namaz da dahil olmak üzere ayrı bir özen ve hassasiyet göstermektedirler.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhuriyet 98 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!
GÜNDEM Cumhuriyet 98 yaşında!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı! 98 yıl önce Meclis'te neler yaşandı?
GÜNDEM 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı! 98 yıl önce Meclis'te ...
Sahil Güvenlik, batan göçmen botuna ilişkin Yunan iddialarına yanıt verdi
GÜNDEM Sahil Güvenlik'ten Yunan iddialarına yanıt
TBMM Başkanı Şentop'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
GÜNDEM TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Esenyurt'ta fabrikada yangın! Müdahale devam ediyor
GÜNDEM Esenyurt'ta fabrikada yangın!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri! Kısa ve uzun 2-3-4 kıtalık en anlamlı, en güzel 29 Ekim şiirleri
GÜNDEM 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri!
Temel Karamollaoğlu'ndan 29 Ekim mesajı
GÜNDEM Temel Karamollaoğlu'ndan 29 Ekim mesajı
29 Ekim'de eczaneler açık mı? Yarın 29 Ekim'de eczaneler tatil mi, kapalı mı? 29 Ekim nöbetçi eczaneler
GÜNDEM 29 Ekim'de eczaneler açık mı?
29 Ekim'de sağlık ocakları açık mı? Yarın 29 Ekim'de hastaneler ve sağlık ocakları tatil mi?
GÜNDEM 29 Ekim'de sağlık ocakları açık mı?
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
GÜNDEM Minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.