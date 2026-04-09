Cuma namazı saatleri il il 10 Nisan 2026: Cuma namazı saat kaçta?
Cuma namazına sayılı saatler kala, il il cuma namazı vakitleri en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Bilindiği gibi cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken, her ilde farklılık gösterebilmektedir. Cuma namazını kaçırmak istemeyenler, bulunduğu ildeki cuma namazının kaçta kılınacağını gündemine aldı. Peki, cuma namazı saat kaçta? İşte 10 Nisan 2026 İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri...
Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri'nin namaz vakitleri takviminin yayınlanmasının ardından netlik kazandı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı, farz namazlar arasında yer almaktadır. Peki, "Cuma namazı ne zaman, saat kaçta?" İşte 10 Nisan 2026 81 il cuma namazı saatleri...
10 NİSAN İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 10 Nisan Cuma namazı saat 13.11'de kılınacak.
10 NİSAN ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 10 Nisan Cuma namazı saat 12.55'te kılınacak.
10 NİSAN İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 10 Nisan Cuma namazı saat 13.18'de kılınacak.
10 NİSAN BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 10 Nisan Cuma namazı saat 13.10'da kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir.