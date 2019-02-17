Cumhur İttifakında 30 büyükşehir ile üzerinde ittifak yapmak üzere anlaşılan illerde tek listeyle girilecek belediye meclis üyeliklerine ilişkin yöntem dün akşam belli oldu.



Buna göre AK Parti ve MHP, 2014 yerel seçiminde YSK’nın ilan ettiği belediye meclisi listesinde hangi sıradan kazanmış ise yine o sırası geçerli olacak.



Eğer listenin üst sıralarında ittifak dışından başka bir parti varsa ittifakın üyesinin bulunduğu yer birinci sıra olarak kabul edilerek ve aşağı doğru o sıra baz alınarak devam edilecek.



Örneğin 2014 seçiminde H ilçesinde ilk 3 sıra ittifak dışındaki bir partiden, 4. sırada MHP, 5. sırada da AK Parti’den biri seçilmiş ise bu seçimde Cumhur İttifakı sıralaması buna göre belirlenecek, birinci sıraya MHP adayı yazılacak, 2’inci sıraya AK Partili aday gelecek.



Benzer şekilde eğer N ilçesinde de 2014’te ilk 3 sırada AK Partili üyeler seçilmiş ve 3’üncü sırada da MHP’li üye varsa, sıra bozulmayacak ve herkes bulunduğu yerden adayını gösterecek.



AK Parti ve MHP daha önce belediye meclis üyeliklerinde ayrı liste çıkarma kararı almıştı.



Ancak belediye meclis üyeliklerinin oy dağılımında da milletvekili listesinin sıralamasına benzer yöntem uygulanıyor olması nedeniyle bundan vazgeçilip, tek listeye dönülmüştü. İki liste olması halinde her iki parti %10’ardan %20 kaybedecekti.



Sıralamada da ayrı ayrı girdikleri için düşük oy oranı oluşacağından birlikte olduklarından daha az üyelik elde etmiş olacaklardı.



Bu nedenle belediye meclis üyelikleri sıralamasında da 2014 oy oranları ve seçildikleri yer göz önünde tutuldu.



BAŞKANLAR DA AYNI YÖNTEMLE



Cumhur İttifakında 30 büyükşehir ve ilçelerine yönelik belirleme de benzer şekilde yapılmıştı. 2014 seçiminde ittifakın kazanan partileri yerlerini korurken, diğer partiden kazanan varsa o ilçede ittifak partilerinden en fazla oyu alan aday çıkarmış, diğeri de onu destekleme kararı almıştı.



Örneğin Adana Büyükşehir Belediyesi geçen dönem de MHP’de olduğu için yine aday MHP’den gösterilirken, Ceyhan Belediyesinde de geçen seçim kazanan AK Parti aday çıkardı.



CHP’nin kazandığı Seyhan’da ise ikinci gelen AK Parti aday çıkardı, MHP destekleyecek…



Yine CHP’nin kazandığı Karataş ilçesinde de ikinci gelen MHP aday çıkardı, AK Parti destek verecek…



Cumhur İttifakı Belediye Meclisi üyeliklerinin belirlenmesinde de 2014 rakamlarını esas aldı ve sıralamasını buna göre yaptı…



Partiler bugün sabaha kadar çalışarak illerindeki sıraları kesinleştirdi ve il başkanları bugün Ankara’ya giderek yarın YSK’ya teslimi öncesi yaptıkları listeleri seçim işleri başkanlıklarına teslim edecek.



Eğer sorunlu yerler varsa bunu Genel merkez yöneticileri aralarında görüşerek çözecek.