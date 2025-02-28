Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, canlı yayında soruları yanıtladı

Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Kılıç, "Terörsüz Türkiye" ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu parametrelerin net olduğunu ifade etti.

Kılıç, süreci herkesin yakından takip ettiğini vurgulayarak, "Devletimizin bu noktadaki duruşu bellidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhur İttifakı'nın bu noktadaki duruşu bellidir. Bunu hep beraber değerlendirip, izleyeceğiz." dedi.

Türkiye-Suriye ilişkileri konusunda da değerlendirmelerde bulunan Kılıç, Suriye'de çok farklı istekleri, çıkarları ve öngörüleri olan farklı unsurlar bulunduğunu belirtti.

Bunlar içinde ülkelerin de olduğunu dile getiren Kılıç, "Uluslararası organizasyonlar da var. Burada en önemli unsur, biz her zaman şunu söyledik; Suriye Suriyelilerindir ve Suriyeliler kendi geleceklerine karar verecekler. Tüm paydaşlarıyla beraber. Dolayısıyla Sayın Şara'nın da şu an yönetimde diğer tüm paydaşlarla bir arada olmamak gibi bir düşüncesi yok. Onlarla beraber olmak istiyor." ifadesini kullandı.

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PKK, PYD, YPG terör örgütlerinin sadece terör faaliyetlerinde değil, terör faaliyetlerini finanse edecek organize suç faaliyetlerinin de içinde bulunduğunu, taşeronluk yaptığını anlatan Kılıç, "Terörle mücadele, teröre karşı mücadele anlamında biz sonuna kadar, ta ki yok olana kadar bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Suriye özelinde baktığımızda hep şu konuşulurdu, 'Komşularına tehdit olmayan bir Suriye.' Yani Lübnan, Türkiye, Irak, Ürdün... Buraya tehdit unsuru olarak görüldüğünüz zaman, uluslararası ilişkiler açısından söylüyorum, sizin üzerinizde farklı bir yaklaşım olur. Bu tehdit unsurunun kalkması lazım. Nasıl kalkacak? Bir, birlik ve beraberlik olunması ve üniter yapının korunmasıyla. Buna yönelik çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Kılıç, terörle mücadelenin terör örgütleriyle birlikte yapılamayacağını vurguladı.

Mevcut ABD yönetimiyle çeşitli konularda konuşulduğunu belirten Kılıç, "Bu güvenlik konuları üzerinde de askeri konular üzerinde de ciddi manada konuşmalarımız var. Ama aynı zamanda duruşumuzu da çok net bir şekilde ortaya koymak gibi bir gücümüz, irademiz var." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin son görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulunması istenen Kılıç, Trump'ın Ukrayna Savaşı'nın gidişatına ve konuya bakışıyla Zelenskiy'nin yaklaşımında farklılık olduğunu ifade etti.

Değerlendirme yapmak için görüşmenin yakinen takip edilmesi gerektiğini belirten Kılıç, "Genel anlamda ateşkesin sağlanması konusunu desteklemekle beraber bunun detayları üzerinde yapılması gereken birçok çalışma olduğunu da dile getirdik. Savaşın yeni başladığı dönem içinde Türkiye olarak büyük çaba sarf ettik. Ümit ediyorum ki ateşkes sağlanıp, müzakere anlamında masada konunun çözülmesine doğru bir adım atılabilsin. Çünkü adil bir barışın, sürdürülebilir bir barışın herkes açısından ulaşılmak istenen bir nokta olduğunu düşünüyorum. Bu noktada biz de yakından izlemeye devam edeceğiz ama görüldüğü kadarıyla tabii kolay bir süreç olmayacak." diye konuştu. REKLAM PKK, PYD, YPG'yi her zaman terör örgütü olarak değerlendirdiklerini ifade eden Kılıç, "Bunu da ABD'deki muhataplarımıza çok net bir şekilde anlattığımız ve bundan dolayı da zaten Suriye'nin kuzeydoğu ve kuzey bölgelerinde yaptığımız askeri harekatlarımız vardı. Burada Türkiye'nin, vatandaşımızın güvenliğini sağlamak açısından oradaki terör örgütü olarak gördüğümüz, değerlendirdiğimiz ve varlığını bu şekilde konumlandırdığımız bu örgütlere karşı bu pozisyonlarımızı zaten yaptık." dedi. Türkiye'ye yaptırımlar uygulanacağına ilişkin daha önceki tehditleri hatırlatan Kılıç, Türkiye olarak bu noktada çok kararlı bir şekilde hareket ettiklerini söyledi. Kılıç, "Bu terör örgütleriyle hala belli nebzede bir ilişki içinde olan Amerika Birleşik Devletleri'ne de açık açık söylüyoruz yani. Bu sürdürülebilir bir durum değildir." ifadesini kullandı. Kılıç, "Biz Türkiye'nin güvenliğini müzakere etmiyoruz. Biz orada terör örgütlerinin ve onların üyelerinin, orada olmaması gereken teröristlerin, oradan çıkıp geldikleri ülkelere dönmeleri gerektiği konusunda, kalanların da nasıl orada kilit altında tutulacağı yani suç işlemiş, teröre bulaşmış, oradaki huzuru bozmuş olanların hangi hukuk sistemi içinde cezalandırılacağı konusunda konuşuyoruz. Bu zaten doğal olarak da Suriye'nin içindeki huzuru sağlayacak olan bir şey." dedi. REKLAM Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik başarısı da konuşuldu.