Türkiye'nin koronavirüs salgını ile mücadelede kararlı adımlar attığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'den vatandaşlara mesaj verdi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

İlk günden itibaren Koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkânlarımızla Milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz. Biz güçlü bir Milletiz, hep birlikte başaracağız.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 25, 2020

"2 MİLYON DAR GELİRLİ AİLEYE 1000 TL NAKİT DESTEK VERECEĞİZ"

Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşları krizin etkilerinden korumaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"2 milyon dar gelirli aileye 1000 Türk Lirası nakit destek verilecek. En düşük emekli aylığı 1500 liraya çıkarılacak. Asgari ücretliye toplamda 7 milyar liralık ücret desteği sağlanacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na düzenli aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarılacak."

Erdoğan, Kovid-19'la mücadele kapsamında 80 yaş üstü vatandaşlar için periyodik takip programı açılacağını bildirdi.