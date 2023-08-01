Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Eğitim Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 üniversiteye rektör atadı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 üniversiteye rektör atadı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 20 üniversiteye rektör ataması yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 03:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 üniversiteye rektör atadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 üniversiteye rektör atadı.

        Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Aksaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, Amasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yılmaz Can, Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Kırışık, Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Koç Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Metin Sitti, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rana Kibar, Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Baş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Saltan, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Evren Yaşar atandı.

        AA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

        #Son dakika haberler
        #rektör atamaları
        #Resmi Gazete
        #haberler
        Haberi Hazırlayan: Ahmet Cirik
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı
        Arıtma tesisinde gaz kaçağı: 2 işçi öldü
        Arıtma tesisinde gaz kaçağı: 2 işçi öldü
        SPK'dan sosyal medyadaki hisse pazarlayanlara uyarı
        SPK'dan sosyal medyadaki hisse pazarlayanlara uyarı
        Ramos bombası!
        Ramos bombası!
        Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına mektup
        Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına mektup
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri İstanbul'da!
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri İstanbul'da!
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta tüm şüpheliler gözaltında
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta tüm şüpheliler gözaltında
        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor
        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor
        Prim ve yapılandırma borç ödeme süresi uzatıldı
        Prim ve yapılandırma borç ödeme süresi uzatıldı
        Beşiktaş, Mert Günok ile nikah tazeledi
        Beşiktaş, Mert Günok ile nikah tazeledi
        "Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz"
        "Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz"
        Kartal'dan Cengiz ve Livakovic açıklaması!
        Kartal'dan Cengiz ve Livakovic açıklaması!
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Ante Rebic'in maliyeti açıklandı
        Ante Rebic'in maliyeti açıklandı
        Doç. Dr. Canan Dağdeviren'in yeni icadı meme kanserini erkenden tespit edecek
        Doç. Dr. Canan Dağdeviren'in yeni icadı meme kanserini erkenden tespit edecek
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi