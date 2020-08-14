Cumhurbaşkanı Erdoğan: Abu Dabi'deki büyükelçimizi geri çekebiliriz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Atina hükümetine Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili uyarılarda bulunan Erdoğan, BAE-İsrail anlaşmasının ardından Türkiye'nin Abu Dabi'deki büyükelçisini çekebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Sivil gemilerimize karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı cevapsız bırakamayız. Ayın 23'üne kadar Oruç Reis çalışmalarını sürdürecek.

Temenni ederim ki sayın Şansölye, benden sonra Miçotakis'le de bir görüşme yaptı. Umarım onu da bize söylediği çizgiye getirmiş olur. Eğer Miçotakis bu konuda uluslararası hukuka uygun davranmazsa, kaldı ki Batı Trakya'da soydaşlarımızın mezarlarını taradılar. Biz soydaşlarımızın ölüsünü de dirisini de yalnız bırakmayız. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız.

Mısır'ı anlamakta zorlanıyoruz. Mısır bir taraftan benim istihbarat örgütüme, burada yanlış anlaşılmalar var bunları düzeltelim diyor. Şu anda istihbarat örgütlerimiz görüşmelerini devam ettiriyor. Mısır halkına karşı Türk halkının bakışı farklı. Bu iki halkın birbirine bakışının, Yunan halkıyla aynı olması mümkün değil. Bunu Mısır yöneticilerinin farkında olması gerekir.

Bu süreç içerisinde Suudi Arabistan'dan da yanlış adımlar atıyor. Bunu Dışişleri Bakanıma da söyledim.

Bunu da geçiyorum. İsrail'le şu anda gerek Mısır gerek Yunanistan arasındaki dayanışma, Filistine yönelik adım yenilir yutulur bir adım değil. Dışişleri Bakanı'ma talimat verdim, Abu Dabi'yle ilişkileri askıya alma ve büyükelçimizi çekme gibi adımlar atabiliriz. Filistin'i yedirmedik yedirmeyeceğiz.

Bu hafta içerisinde bir ekonomi kurulu toplamak suretiyle bir değerlendirme yapacağız. Bundan önce de aynı operasyonları bize yaptılar. Türkiye bu konularda güçlüdür, yere sağlam basıyor. Sağlam bir zemindeyiz, bu zeminde de devam edeceğiz.

Okulların açılması konusunda çalışmaları Bilim Kurulu yürütüyor. Onların aldığı kararlara bakanlarımız uymaya devam ediyor. Burada maske, mesafe ve temizlik kurallarına milletçe dikkat etmemiz lazım. Kendimize acıyorsak bunlara dikkat edelim.