Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz Üniversitesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet Akdeniz Üniversitesi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz Üniversitesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala eşlik etti. Ziyarette Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz Üniversitesini ziyaret etti. Ziyarette Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da hazır bulundu. Programda hediye takdimi gerçekleştirildi.