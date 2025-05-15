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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'u ziyaret edecek | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'u ziyaret edecek

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk'un başkenti Tiran'ı yarın ziyaret edeceğini bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 19:23 Güncelleme: 15.05.2025 - 19:23
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'a gidiyor
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk'un başkenti Tiran'ı yarın ziyaret edeceğini bildirdi.

        Fahrettin Altun, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk’un ev sahipliğinde düzenlenecek olan Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi’ne katılmak üzere yarın (16 Mayıs Cuma) Tiran’a bir ziyaret gerçekleştireceklerdir.

        Zirve’ye Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkeler ile diğer Avrupa ülkelerinin Devlet ve Hükümet Başkanlarının yanı sıra AB kurumlarının liderleri, NATO, AGİT ve Avrupa Konseyi Genel Sekreterleri katılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız “Yeni Bir Dünyada Yeni Avrupa: Birlik-İşbirliği- Ortak Eylem” temasıyla düzenlenecek Zirve Ana Oturumuna hitap edeceklerdir.

        Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve vesilesiyle Avrupalı muhataplarıyla gerçekleştirecekleri temaslarda, bölgesel ve küresel çatışmaların barışçıl çözümü ile Avrupa’nın güvenlik, istikrar ve refahıyla bağlantılı meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunmaları öngörülmektedir."

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