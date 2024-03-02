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        Haberler Dünya Ortadoğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, IKBY Başkanı Barzani'yi kabulüne ilişkin açıklama yapıldı. Erdoğan, terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı ortak mücadele anlayışı ile hareket edilmesinin huzur ve istikrar açısından önemini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 00:07 Güncelleme: 02.03.2024 - 00:08
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        Erdoğan, Barzani'yi kabul etti
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak ve Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleri için önemli olduğunu, Türkiye'nin projeye tam desteğinin süreceğini ifade etti.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

        Fotoğraf: AA

        TERÖRLE MÜCADELE ELE ALINDI

        Açıklamaya göre kabulde, bölgesel ve küresel konular, Kalkınma Yolu Projesi ve terörle mücadele konuları ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak ve Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleri için önemli olduğunu, Türkiye'nin projeye tam desteğinin süreceğini ifade etti.

        Erdoğan, terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı ortak mücadele anlayışı ile hareket edilmesinin huzur ve istikrar açısından önemini belirtti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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