Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak ve Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleri için önemli olduğunu, Türkiye'nin projeye tam desteğinin süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.