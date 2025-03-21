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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı İzzetbegoviç ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı İzzetbegoviç ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Bosna Hersek'teki gelişmeleri çok yakından ve titizlikle takip ettiğini, artan gerilimin Bosna Hersek'in anayasal düzeni ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde bir an evvel sonlandırılması gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 15:29 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:29
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzzetbegoviç görüştü
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile İzzetbegoviç'in görüşmesinde Bosna Hersek'teki son durum ve bölgesel gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Bosna Hersek'teki gelişmeleri çok yakından ve titizlikle takip ettiğini, artan gerilimin Bosna Hersek'in anayasal düzeni ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde bir an evvel sonlandırılması gerektiğini ifade etti.

        Erdoğan, Türkiye'nin, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzenini korumak için güçlü desteğinin devam edeceğini, bu çerçevede Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik'e de gerekli uyarıların yapıldığını belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te yaşanan gelişmelerin kurucu halklar arasındaki bir çatışmadan kaynaklanmadığını, Bosna Hersek içinde toprak bütünlüğünü destekleyen siyasi partilerin asgari müşterekte birleşmelerinin önemli olduğunu, uluslararası toplumun da bölgede ayrılıkçılığa karşı güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade etti.

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