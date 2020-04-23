Hazırlık yaptıkları 23 Nisan etkinliğini, öğrencileri üzülmesin diye internet üzerinden gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin açılışının 100. yılında bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki; Hâkimiyet Bilakaydilletindir." ifadelerini kullandı.