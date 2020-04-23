Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin açılışının 100. yılında bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki; Hâkimiyet Bilakaydilletindir." ifadelerini kullandı.
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 23, 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin açılışının 100. yılında bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki; Hâkimiyet Bilakaydilletindir." ifadelerini kullandı.
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 23, 2020
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