Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '17 Ağustos' mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nin yaşandığı saat olan 03.02'de paylaşımda bulundu.

Mesajında depremin 45 saniye sürdüğünü anımsatan bir sayaca da yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Deprem değil tedbirsizlik öldürür anlayışıyla gereken her önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğiz."