Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen sanatçı ve sporcular ile iftar programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Geçmişte yılda sadece 900 filmi vizyona sokabilen sinema sektörümüz bugün 180 filme ulaşmıştır. Bilet satışı ve hasılat paylaşımı başta olmak üzere bu alandaki sıkıntıları büyük ölçüde çözdüğümüze inanıyorum. Edebiyat eserlerinin telifi konusunda çok sıkı düzenlemelerimiz var. Dizi sektöründe de dünyada marka haline geldim. 156 ülkede 500 milyon kişi tarafından Türk dizileri izleniyor. Amerika'nın ardından ikinci sırada yer aldığımız dizi film ihracatında 350 milyon dolarlık bir hacme ulaştık. Desteklenen özel tiyatro sayısını dört katına çıkardık.

"ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2021'DE YETİŞTİRİLMİŞ OLACAK"



Taksim'de 2021 yılında eski adıyla Atatürk Kültür Merkezi'ni inşallah opera binası olarak yetiştirmiş olacağız. Somut olmayan kültürel miras listelerinde temsil edilmeyen ülkemiz bugün 17 başlıkta bu listelerde yer alıyoruz. Bu listede dünyada beşinci sırada yer alıyoruz. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Kültür Merkezi'nde bulunan külliye içindeki kütüphanemiz 3-4 ay içerisinde Rami Kışlası'nda herhalde birkaç yılımızı alacak. İstanbul 6 milyon cilt kitaba hitap edecek.

"34 ŞEHİRDE 750 BİN KAPASİTELİ STAD İÇİN KOLLARI SIVADIK"

Türkiye spor tesisi bakımdan gerçekten iftihar verici seviyeye yükseldi. Türkiye genelinde 863 büyük spor salonumuz var. 34 şehrimizde uluslararası standartlarda toplamda 750 bin seyirci kapasiteli 37 stadyum yapmak için kolları sıvadık. Hem sporcu yetiştirme hem de başarılı sporcularımızı destekleme konusunda pek çok programı devreye aldık. Uluslararası alanda başarı kazanan sporcularımıza sahip çıkıyoruz. Yaptığınız iş yanında özel hayatınızda oturmanız, kalkmanız, konuşmanız, tercihlerinizle büyük kitleleri etkileyebiliyorsunuz.

"SANATÇI VE SPORCUNUN SİYASET YAPMA HAKKI ELBETTE VAR"

Az önce Orhan Baba'yla konuşuyorduk. Sigara içmedim diyor, ben de hayatımda hiç içmedim. Mesela sigara, alkol, uyuşturucu gibi maddelere karşı sizin göstereceğiniz davranış çok etkili oluyor. Yine hayvanlara yönelik şiddete yönelik gösterdiğiniz duyarlılıkla bu yönde hızlı ve etkili adımlar atılmasını sağlayabiliyorsunuz. Tüm bunlar sizlerin sorumluluğunun ağırlığını gösteriyor. Daima yanınızda yer alacağımı bilmenizi istiyorum. Önünü arkasını bilmeden siyasi taraf olan sporcu, sanatçılarımızın durumu bizi çok çok üzmüştür ve üzüyor. Türkiye'nin iftihar verici eserlerinin açılışında hazır bulunmak başkadır, günlük siyasi polemiklerde taraf olmak başkadır. Sanatçı ve sporcunun siyaset yapma hakkı elbette var.

"BU RAMAZAN GECESİNDE BU SALONDA SİZLERLE TOPLANALIM DEDİK"

Biz Allah ömür ve imkan verdiği müddetçe kültür, sanat, sporu desteklemeye devam edeceğiz. Sanatçı ve sporcu dostu olarak anılmak bizim için en büyük mutluluktur. Burası Dolmabahçe Sarayı'nın muayede salonu. Bu salonda inşasından bu yana sadece uluslararası toplantıların imza merasimleri, törenleri yapılmıştır. Her zaman toplanılan, buralarda törenlerin yapıldığı bir salon değil. Bizler de bu salonu böyle müstesna günlerde, uluslararası toplantılar vesilesiyle bir araya gelmişizdir. Şimdi de bizler bu Ramazan ayının anlamlı gecesinde siz sporcu ve sanatçı dostlarımızla bir araya gelelim ve tarihten devraldığımız bu mirasın kubbesi altında toplanalım istedik. Geleceğe bırakacağınız eserler ve başarılar için yürüttüğünüz çalışmalarda kolaylıklar diliyorum. Hepinize bu ilginiz alakanız sebebiyle sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum, kalın sağlıcakla.