        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin üye sayısına ilişkin paylaşım

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin üye sayısına ilişkin paylaşım

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti olarak üye sayımızı son dönemde 664 bin 568 artırdık, toplamda 11 milyon 543 bin 301'e ulaştık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 21:32 Güncelleme: 02.01.2026 - 21:32
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

        "AK Parti olarak üye sayımızı son dönemde 664 bin 568 artırdık, toplamda 11 milyon 543 bin 301'e ulaştık. AK Parti'nin milletin partisi olduğunun bir tezahürü olan, milletimizle kurduğumuz güçlü bağı yansıtan bu önemli başarıya imza atan teşkilatımızı yürekten tebrik ediyorum. Bizim kapımız ülkesine, milletine faydalı olmak; AK Parti çatısı altında Türkiye Yüzyılı vizyonumuza katkıda bulunmak isteyen herkese açıktır. Türkiye'nin güçlü bir AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na ihtiyacı vardır. İnşallah partimizi ve ittifakımızı daha da büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz."

