Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli mitingindeki sözleri nedeniyle İYİ Parti lideri Akşener hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" suç duyurusunda bulundu.

'AVUKATLARIMI GÖREVLENDİRDİM'

Mardin'de bugün halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'in sözlerine tepki göstererek, "Şimdi bir yalan uydurdular ben güya HDP'ye oy veren Kürtleri terörist ilan ediyormuşum. Artık baktılar ki tutmuyor, bu yalana başvurdular. Aynısı Meral Hanım da yapıyor. Sen ne terbiyeden muafsın. Utanmadan sıkılmadan, benim Denizlili kardeşlerime terörist dediğimden bahsediyor. Utan, utan. Avukatlarımı da görevlendirdim" dedi.