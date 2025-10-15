Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın, Gürcistan ile 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda karşılaştığı maçı takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmadan 4-1 galip ayrılan milli oyuncuları tebrik etti.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan'ı 4-1 mağlup ettti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millileri bu önemli müsabakada yalnız bırakmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmayı Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile birlikte protokol tribününden takip etti.