Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Fibabanka'yı mağlup ederek 39. ING Türkiye Kupası'nın sahibi olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı tebrik paylaşımında, "ING Türkiye Kupası 2025 Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı ve tüm Fenerbahçe camiasını canıgönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.