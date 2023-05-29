Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Baba ile kızını ayıran feci kaza

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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu’nun ebedi Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührü olan İstanbul’un Fethi’nin 570’inci yıl dönümünü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan şunları kaydetti: "Peygamberimizin müjdesine mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve kahraman ordusunu rahmetle yâd ediyorum."

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 29, 2023

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir